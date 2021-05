Corona im Landkreis Gifhorn: Es gibt zwei weitere Todesopfer

Landkreis Gifhorn

Es gibt zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus im Landkreis Gifhorn. Das hat das Landesgesundheitsamt am Dienstag gemeldet. Die Zahl der Opfer seit Beginn der Pandemie steigt damit auf 177. Beide Personen waren schon älter und wohnten in einem Alters- und Pflegeheim. Eine der beiden Personen starb bereits Mitte Januar, die andere in der Woche nach Ostern. Gemeldet wurden die Fälle aber erst jetzt.

Fünf weitere Infektionen hat das Landesgesundheitsamt am Dienstag gemeldet, damit sind es 5492 seit Beginn der Pandemie. Die Anzahl der Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen beträgt 143, die maßgebliche 7-Tage-Inzidenz 81,0. Bisher hat das Gifhorner Gesundheitsamt 22 354 Tests durchgeführt.

Die Situation in Altenheimen, Schulen und Flüchtlingsunterkünften

In den Alten- und Pflegeheimen im Landkreis Gifhorn gibt es derzeit 18 Corona-Fälle. Betroffen sind das Haus Niedersachsen in Oerrel, das DRK-Pflegewohnhaus in Calberlah, das Haus Empatica in Osloss sowie das Seniorengut Sonnenheide in Groß Oesingen.

In der Flüchtlingsunterkunft Brome wurden fünf weitere Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Die bereits angeordnete Quarantäne bleibt bestehen, ebenso wie in der Flüchtlingsunterkunft Clausmoorhof. Dort wurden vier weitere Personen positiv getestet.

In der Grundschule Isenbüttel wurde eine Person positiv auf das Coronavirus getestet. Ein teil einer Klasse muss bis zum 11. Mai in Quarantäne. Auch in der Ameisenschule in Meinersen wurde eine Person positiv getestet. Hier muss ein teil der betroffenen Klasse bis zum 10.Mai in Quarantäne.

Von der AZ-Redaktion