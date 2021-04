Auf und ab: Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Gifhorn steigt, dann sinkt sie wieder. Am Samstag lag sie bei 128,6, am Sonntag stieg sie auf 158,6 – und am Montag sank sie wieder auf 153,0. Außerdem wurde am Montag eine Neuinfektion mit dem Corona-Virus gemeldet.