Corona im Landkreis Gifhorn: Die am Dienstag gemeldete 7-Tage-Inzidenz liegt bei 154,7

Gifhorn

Am Dienstag meldete das Landesgesundheitsamt fünf weitere Personen aus dem Kreis Gifhorn, die positiv auf Corona getestet wurden. Seit Beginn der Pandemie sind es damit 4945 Personen. Damit stieg die 7-Tage-Inzidenz von Montag von 153,0 auf 154,7. Die Anzahl der Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen beträgt 273, weitere Todesfälle (aktuell 168) wurden nicht gemeldet. Bisher gab es am Gifhorner Gesundheitsamt 19 765 Corona-Tests.

In den Alten- und Pflegeheimen im Kreis Gifhorn gibt es 16 aktuelle Fälle – und zwar im Gifhorner Christinenstift sowie im Seniorenwohnpark Drömling in Rühen. Am Montag waren es 15 Fälle.

Die Zahl der Covid-19-Patienten auf der Intensivstation im Helios-Klinikum liegt laut DIVI-Register aktuell bei fünf, von denen zwei beatmet werden.

Von unserer Redaktion