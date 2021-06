Corona im Landkreis Gifhorn: Die Inzidenz steigt wegen neuer Infektionen wieder auf 4,0

Gifhorn

Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Gifhorn ist am Freitag wieder um 2,3 auf aktuell 4,0 gestiegen. Fünf weitere Personen wurden positiv getestet, damit gibt es sieben Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen. Und auch einen weiteren Todesfall meldet das Gesundheitsamt. Die Person gehört zur Gruppe der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern und wohnte in einem Alters- und Pflegeheim. Der Todesfall stammt aus der Woche 7. bis 13. Juni. Damit sind bisher 187 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben.

Seit Beginn der Pandemie wurden bei 25 383 (+ 12) Tests durch das Gesundheitsamt insgesamt 6111 (+5) Personen im Landkreis Gifhorn positiv getestet. An der Grundschule Isenbüttel wurden zwei Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Nach den Ermittlungen des Gesundheitsamtes wurde für zwei Klassen eine Quarantäne bis zum 6. Juli angeordnet.

Von der AZ-Redaktion