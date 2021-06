Corona im Landkreis Gifhorn: Die Inzidenz ist wieder leicht gestiegen

Gifhorn

Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Gifhorn ist wieder leicht gestiegen. Am Mittwoch meldete das Gesundheitsamt einen Wert von 4,0. Das ist ein Plus von 0,6, nachdem es drei Tage lang keine Veränderung gegeben hatte. Grund ist eine Neuinfektion, die Anzahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage liegt damit aktuell bei sieben. Seit Beginn der Pandemie sind damit 6114 Menschen am Virus erkrankt – 187 sind im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Die Anzahl der bisher vom Gesundheitsamt durchgeführten Tests beträgt 25 413.

Von der AZ-Redaktion