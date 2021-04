Corona im Landkreis Gifhorn: Die 7-Tage-Inzidenz steigt auf 186,4

Landkreis Gifhorn

Das ist ein heftiger Sprung nach oben: Am Mittwoch meldete das Landesgesundheitsamt 66weitere Personen aus dem Kreis Gifhorn, die positiv auf Corona getestet wurden. Seit Beginn der Pandemie sind es damit 5011 Personen.

Damit stieg die 7-Tage-Inzidenz von Dienstag mit 154,0 um 31,7 auf aktuell 186,4 – trotz Ausgangssperre. Die Anzahl der Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen beträgt 329, weitere Todesfälle (aktuell 168) wurden nicht gemeldet. Bisher gab es am Gifhorner Gesundheitsamt 20 093 Corona-Tests – das sind 183 mehr als noch am Dienstag.

In den Alten- und Pflegeheimen im Kreis Gifhorn gibt es 16 aktuelle Fälle – und zwar im Gifhorner Christinenstift sowie im Seniorenwohnpark Drömling in Rühen.

Die Zahl der Covid-19-Patienten auf der Intensivstation im Helios-Klinikum liegt laut DIVI-Register aktuell bei fünf, von denen zwei beatmet werden.

Von unserer Redaktion