Corona im Landkreis Gifhorn: Die 7-Tage-Inzidenz sinkt den ersten Tag unter 50

Gifhorn

Ein gutes Stück bergab – in diesem Fall eine gute Nachricht – geht es am Donnerstag für die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Gifhorn. Von 51,1 sinkt der Wert auf 41,9. Bleibt er bis einschließlich Dienstag unter 50, dürften am Mittwoch die nächsten Lockerungen verkündet werden, die dann ab kommender Woche Donnerstag gelten. Hier sind die aktuellen Corona-Zahlen.

13 weitere Personen hat das Gifhorner Gesundheitsamt positiv getestet, die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie springt damit über die 6000er-Marke auf 6001. Die Anzahl der Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen liegt bei 74. Bisher sind 182 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus verstorben. Seit Beginn der Pandemie hat das Gifhorner Gesundheitsamt 24 562 Tests (+ 184) durchgeführt. Im Landkreis Gifhorn gab es bisher insgesamt 63 520 Erst- und Zweitimpfungen, das ist ein Plus von 4017 Impfungen seit vergangener Woche Donnerstag. In diesem Zeitraum hat die Zahl der nachgewiesenen Corona-Mutationen um 50 zugenommen auf jetzt 1097.

Corona im Landkreis Gifhorn: So sind die aktuellen Infektionen verteilt. Quelle: Catherine Langlotz

Aktuell sind in der Stadt Gifhorn 66 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert, in der Stadt Wittingen und der Gemeinde Sassenburg sind es jeweils 10. Im Boldecker Land gibt es ebenso wie in der Samtgemeinde Isenbüttel aktuell 21 Fälle, in der Samtgemeinde Brome 17, in der Samtgemeinde Hankensbüttel 4 und im Papenteich 26. 19 Infizierte meldet der Landkreis für die Samtgemeinde Wesendorf sowie 27 für die Samtgemeinde Meinersen – insgesamt sind 221 Menschen im Landkreis derzeit an Corona erkrankt.

Im Seniorengut Sonnenheide in Groß Oesingen gibt es 13 aktuelle Corona-Fälle. Weitere Alten- und Pflegeheime sind laut Landkreis nicht betroffen. In der Grundschule in Meine wurde eine Person positiv auf das Coronavirus getestet, für eine Gruppe wurde eine Quarantäne bis zum 3. Juni angeordnet.

