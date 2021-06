Corona im Landkreis Gifhorn: Die 7-Tage-Inzidenz sinkt am Donnerstag wieder auf 1,7

Gifhorn

Drei Corona-Neuinfektionen hat es in den vergangenen sieben Tagen im Landkreis Gifhorn gegeben. Das meldet des Gesundheitsamt am Donnerstag. Damit sinkt die maßgebliche 7-Tage-Inzidenz wieder auf 1,7, das ist ein Minus von 0,6. Seit Beginn der Pandemie gab es im Landkreis Gifhorn 6106 positiv getestete Personen – ebenso viele wie am Mittwoch gemeldet. Bisher hat das Gifhorner Gesundheitsamt insgesamt 25 371 Tests durchgeführt. Die Anzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus bleibt bei 186.

Auch in der vergangenen Woche wurde im Landkreis weiter gegen das Virus geimpft. Die Zahl der Erst- und Zweitimpfungen liegt bei insgesamt 83 843, das ist ein Plus von 5624 Impfungen. Die Anzahl der nachgewiesenen Corona-Mutationen beträgt insgesamt 1158, das ist ein Plus von drei.

Corona im Landkreis Gifhorn: Hier gibt es derzeit Infektionen. Quelle: Cathrin langlotz

Aktuell sind im Landkreis Gifhorn 30 Menschen am Corona-Virus erkrankt. Der Landkreis meldet einmal wöchentlich, in welchen Gebietseinheiten die Erkrankten leben. In der Stadt Gifhorn leben sechs mit dem Virus Infizierte, in der Samtgemeinde Brome zwei und in der Samtgemeinde Isenbüttel sieben. Drei Infizierte gibt es aktuell in der Samtgemeinde Papenteich, zwölf sind es in der Samtgemeinde Wesendorf. In den restlichen Samtgemeinden – Boldecker Land, Hankensbüttel und Meinersen – gibt es derzeit keine Infizierten. Auch die Gemeinde Sassenburg sowie die Stadt Wittingen sind nach aktuellem Stand frei von Corona.

Von der AZ-Redaktion