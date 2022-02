Corona im Landkreis Gifhorn: Die 7-Tage-Inzidenz klettert auf 1410,1

Gifhorn

Es geht weiter noch oben mit den Corona-Zahlen: Die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen im Kreisgebiet klettert am Samstag um 455 Fälle. In den letzten sieben Tagen wurden 2499 Infektionen im Labor nachgewiesen. Die Inzidenz steigt damit laut Robert-Koch-Institut (RKI) auf 1410,1. Am Freitag lag sie noch bei 1355,3. Das ist ein Anstieg um 54,8 Punkte.

Insgesamt sind nun im Zuge der Pandemie im Kreisgebiet 18 698 Infektionen bestätigt. Laut RKI sind bisher geringfügig mehr Frauen als Männer erkrankt. Die meisten infektionen gab es bisher in der Altersgruppe der 35- bis 59-Jährigen, gefolgt von der Altersgruppe der 15- bis 34-Jährigen. Neue Todesfälle wurden nicht gemeldet, es bleibt damit bei 258 Personen, die im Landkreis Gifhorn seit Beginn der Pandemie im März 2020 mit oder am Corona-Virus gestorben sind.

Die Hospitalisierungsrate in Niedersachsen beträgt 11,9. Die Intensivbetten-Belegung in Niedersachen liegt bei 5,4 Prozent. Das Gifhorner Helios Klinikum meldet aktuell 13 Covid-19-Patienten und Patienten, davon drei auf der Intensivstation.

Von Thorsten Behrens