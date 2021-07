Corona im Landkreis Gifhorn: 7-Tage-Inzidenz steigt auf 15,9

Gifhorn

Vor ein paar Tagen kannte die 7-Tage-Inzidenz nur eine Richtung: stetig nach unten. Inzwischen hat sich das geändert, derzeit steigt der Corona-Wert wieder jeden Tag an. Am Samstag meldete das Robert-Koch-Institut einen Wert von 15,9. Am Vortag lag er noch bei 11,3. Es gibt zehn neue Fälle im Landkreis Gifhorn. Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit dem Virus bleibt stabil bei 190.

Liegt die Zahl an drei Tagen hintereinander über 10, so treten am fünften Tag erneut Beschränkungen in Kraft. Beispielsweise würde die Maskenpflicht in einigen Bereichen wie beispielsweise Wochenmärkten erneut gelten, treffen dürften sich dann nur noch maximal zehn Personen – drinnen wie draußen. Gifhorn liegt übrigens im Trend – bundesweit steigen die Zahlen wieder.

Von der AZ-Redaktion