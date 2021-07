Corona im Landkreis Gifhorn: 7-Tage-Inzidenz sinkt auf 1,7

Gifhorn

Die Corona-Zahlen im Landkreis Gifhorn entwickeln sich weiter nach unten. Am freitag wurde erneut keine weitere Infektion gemeldet. Damit sinkt die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen 7 Tagen auf 3 – und die 7-Tage-Inzidenz auf 1,7. In den vergangenen Tagen stand sie stabil bei 4,0. Es gibt keinen weiteren Todesfall, 187 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Seit Beginn der Pandemie wurden 6114 Menschen positiv getestet. Für Freitag meldete das Gesundheitsamt keine weiteren Tests – von denen wurden bisher insgesamt 25 438 vorgenommen.

Von der AZ-Redaktion