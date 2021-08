Corona im Landkreis Gifhorn: 7-Tage-Inzidenz klettert weiter auf 63,2

Gifhorn

Erneut liegt am Sonntag im Landkreis Gifhorn die 7-Tage-Inzidenz über 50 – bleibt sie bis nächste Woche Dienstag über diesem Schwellenwert, werden die 3G-Regeln verschärft, der Zutritt ist dann an noch mehr Stellen nur für Geimpfte, Genesene und Getestete möglich. Das Robert Koch-Institut meldet für den Landkreis 22 Neuinfektionen innerhalb eines Tages, die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen steigt auf 112, die Inzidenz steigt damit um 2,3 auf 63,2. Damit haben sich bisher 6460 Menschen im Landkreis mit dem Virus infiziert. Seit März 2020 sind 191 Bewohnerinnen und Bewohner am oder mit dem Virus verstorben.

Die landesweite Hospitalisierungs-Inzidenz – im Krankenhaus zu behandelnde Covid-19-Fälle pro 100 000 Einwohner – liegt bei 2,5, die Intensivbettenbelegung bei 2,8 Prozent. Auch dieser Wert bezieht sich auf ganz Niedersachsen. Das DIVI-Intensivregister vermeldet für den Landkreis Gifhorn fünf Covid-19-Patienten auf Intensivstation, drei von ihnen werden beatmet.

In der DRK-Kita Isenbüttel Schulstraße wurde eine Person positiv auf das Coronavirus getestet. Für eine Gruppe wurde eine Quarantäne bis zum 8.September angeordnet.

Von der AZ-Redaktion