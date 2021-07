Corona im Landkreis Gifhorn: 7-Tage-Inzidenz den dritten Tag in Folge über 10

Gifhorn

Plus 1,1: Die am Sonntag vom Robert-Koch-Institut gemeldete 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis Gifhorn beträgt 17,0 und liegt damit den dritten Tag in Folge über dem magischen Wert 10.

In den vergangenen 7 Tagen gab es im Landkreis 30 Neuinfektionen, allein am Samstag wurden 10 gemeldet, 5 waren es am Sonntag. Insgesamt haben sich damit seit Beginn der Pandemie 6150 Menschen mit dem Virus infiziert. 190 sind im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Derzeit muss das Helios Klinikum keine Corona-Patienten intensiv versorgen oder beatmen.

Laut Stufenplan des Landes Niedersachsen sind vom Landkreis Kontaktbeschränkungen sowie eine Maskenpflicht in weiteren Bereichen zu verhängen, wenn die Inzidenz drei Tage in Folge über 10 liegt. Der Landkreis müsste damit am Montag eine neue Verfügung erlassen, die am Dienstag in Kraft treten würde.

Von der AZ-Redaktion