Gifhorn/Wesendorf

Zwei neue Testzentren im Kreis Gifhorn: Auf dem Lidl-Parkplatz an der Braunschweiger Straße in Gifhorn und in der Oberschul-Turnhalle in Wesendorf gingen jetzt zwei Standorte in Betrieb, wo sich Bürgerinnen und Bürger freiwillig einmal wöchentlich kostenlos auf Corona testen lassen können, wenn sie keine Symptome als Anlass dafür haben.

Seit Donnerstag, 15. April, können sich alle Bürgerinnen und Bürger quasi im Vorbeigehen auf das Corona-Virus testen lassen, und zwar auf dem Lidl-Parkplatz an der Braunschweiger Straße in Gifhorn. Termine sind vorerst montags bis samstags von 9 bis 19 Uhr möglich und ab sofort unter Tel. (0 152) 23 36 73 56 oder im Internet www.schnelltestgifhorn.de zu vereinbaren. Auch ohne Voranmeldung kann das Testangebot genutzt werden.

Walk-In-Testzentrum auf dem Lidl-Parkplatz: Dieses Angebot an der Braunschweiger Straße in Gifhorn läuft seit Donnerstag. Quelle: Sebastian Preuß

Landrat Dr. Andreas Ebel: „Für die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Gifhorn ist es eine sehr gute Perspektive, dass sie jetzt auch vor dem Einkauf einen Schnelltest machen können. Je mehr Möglichkeiten es für die Bürgerinnen und Bürger gibt, sich kurzfristig testen zu lassen, desto besser können Infektionen frühzeitig erkannt werden.“ Armin Scheibner von der Betreiber-Firma Ecolog Deutschland GmbH: „Wir sind froh über die gute Zusammenarbeit mit dem Landkreis Gifhorn.“

Positiv getestet: Was nun? Das Land Niedersachsen hat durch eine Allgemeinverfügung festgelegt, dass Drittanbieter von Corona-Schnelltests nur durch den Landkreis Gifhorn beauftragt werden können. Testen lassen können sich alle Bürgerinnen und Bürger ohne Symptome. Sollte ein Schnelltest positiv ausfallen, muss sich diese Person sofort in häusliche Quarantäne begeben und den Hausarzt kontaktieren. Das Ergebnis des positiven Schnelltests wird von dem Testzentrum an das Gesundheitsamt weitergegeben und so lange aufbewahrt, bis das Ergebnis des PCR-Tests vorliegt. Am schnellsten erhalten die Bürgerinnen und Bürger ihre Ergebnisse, wenn sie die App PassGo nutzen. Dafür schloss der Landkreis Gifhorn diese Woche den Vertrag mit dem Anbieter der App, sodass das Gesundheitsamt die positiven Schnelltest-Ergebnisse unverzüglich erhält.

Schnelltests jetzt auch in Wesendorf

Seit Montag, 19. April, ist das Testzentrum in der Turnhalle der Oberschule Wesendorf in Betrieb. Termine sind vorerst montags von 8 bis 12 Uhr und 15 bis 19 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr möglich und können ab sofort unter Tel. (05371) 61 95 12 11 vereinbart werden. Auch ohne Voranmeldung kann das Testangebot genutzt werden.

Testzentrum in Wesendorf: Seit Montag können sich unter anderem Einwohnerinnen und Einwohner aus der Samtgemeinde in der Oberschul-Turnhalle auf Corona testen lassen. Quelle: Landkreis Gifhorn

Gemeinsam mit Samtgemeindebürgermeister René Weber, Eckart Schulte, Regionalleiter von der Dachstiftung Diakonie, und Marianka von Magnis, Leiterin der beiden Freiwilligenzentren im Landkreis Gifhorn, eröffnete Ebel dieses Testzentrum. „Für die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Gifhorn ist es eine sehr gute Perspektive, dass nun ein weiteres Testzentrum in der Fläche öffnet“, so der Landrat. Schulte: „Wir sind froh über die erneut gute Zusammenarbeit mit dem Landkreis Gifhorn und den jeweiligen Gebietseinheiten. So konnten wir neben dem Mehrgenerationenhaus in der Gifhorner Innenstadt zügig ein zweites Testzentrum im Landkreis Gifhorn einrichten, um noch mehr Bürgerinnen und Bürger kostenlos zu testen.“

„Ich möchte den Ehrenamtlichen herzlich danken, die den Aufbau der beiden Testzentren unterstützt haben. Momentan unterstützen uns mehr als 25 Ehrenamtliche in beiden Testzentren, sie sind mehr als 20 Stunden pro Woche gemeinsam für die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises im Einsatz“, sagte von Magnis.

Erreichbarkeit mit ÖPNV ist Vorteil an der Oberschule

Weber ergänzte: „Ein großer Vorteil ist die Erreichbarkeit mit dem ÖPNV, aber auch die zentrale Lage. Die Einrichtung des Testzentrums vor Ort ist ein großer Gewinn für unsere Bürgerinnen und Bürger. Mit der Dachstiftung Diakonie haben wir einen zuverlässigen Betreiber gefunden.“

Weitere Testzentren in Planung Der Landkreis Gifhorn plant, weitere Testzentren einzurichten, viele von ihnen noch in dieser Woche. Hier die weiteren Standorte: Auf dem Parkplatz des Mühlenmuseums in Gifhorn ist ein Drive-In der Firma Bloom & Pillardy Event ab 24. April geplant. Das DRK plant den Start in der Westerbecker Bürgerbegegnungsstätte am 26. April. Gespräche laufen zu einem Testzentrum im Dannenbütteler Dorfgemeinschaftshaus. Das Corona Schnelltest Zentrum Wolfsburg plant den Start im Schützenhaus Steimke am 24. April. Auf dem Gelände der Firma Roth in Isenbüttel ist ein Drive-In geplant, die Gespräche laufen. Im Meinerser Kulturzentrum will das DRK am 26. April starten. In der Turnhalle der Meiner Grundschule am Zellberg startet der Betreiber Medical Trade BS UG am 21. April.

Schnelltests auch bei Ärzten und Apotheken

Neben den Testzentren im gesamten Landkreis Gifhorn bieten weiterhin 49 Hausarztpraxen und acht Apotheken im Landkreis Gifhorn kostenlose Schnelltests für alle Bürgerinnen und Bürger an.

Von unserer Redaktion