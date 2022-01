Landkreis Gifhorn

In den vergangenen sieben Tagen haben sich im Kreis Gifhorn 644 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das hat der Landkreis am Montag vermeldet. Im Vergleich zum Sonntag sind 35 positive Tests hinzu gekommen. Die Gesamtzahl der positiven Tests seit Beginn der Pandemie liegt nun bei 12 427. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Montag laut Robert-Koch-Institut bei 363,4 (-1,7).

Mittlerweile gibt es im Kreis Gifhorn 87 (+14) nachgewiesene Fälle der Omikron-Variante. Das Gesundheitsamt des Kreises hat bislang 36 462 (+237 seit Freitag) Tests durchgeführt. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus liegt unverändert bei 244.

Ein Covid-19-Patient auf der Intensivstation

Die Wert für die landesweite Hospitalisierungsinzidenz betrug am Montag 4,9 (-0,1). Die Intensivbettenbelegung betrug 5,5 (-0,8) Prozent. Im Helios Klinikum Gifhorn wurde ein Covid-19-Patient auf der Intensivstation behandelt und auch invasiv beatmet. Auf Normalstation wurden elf Covid-19-Patienten behandelt.

In den Alten- und Pflegeheimen im Landkreis Gifhorn gab es am Montag sieben aktive Fälle, davon waren drei Neuinfektionen. Betroffen sind das Seniorendomizil Hankensbüttel und die Seniorenresidenz am Park in Wesendorf.

Positive Tests an Schulen und Kitas

Außerdem gibt es weitere positive Tests an Schulen und Kitas. An der Grundschule Adenbüttel und der Grundschule Jembke wurde jeweils eine Person positiv getestet. Es steht jeweils eine Gruppe unter Selbstbeobachtung. An der Kita Miteinander, an der Kita Villa Kunterbunt Wilsche und an der Kita Arche wurde jeweils eine Person positiv auf das Virus getestet. An der Kita Miteinander wurde für zwei Gruppen Quarantäne angeordnet, an den anderen beiden Kitas für jeweils eine Gruppe.

Von der AZ-Redaktion