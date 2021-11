Landkreis Gifhorn

Im Kreis Gifhorn sind zwei weitere Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Laut Mitteilung des Landkreises gehörten beide zur Gruppe der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger und waren zur Behandlung in einem Krankenhaus. Die Todesfälle stammen aus der KW 44 und der KW 45. Die Zahl der Todesfälle steigt damit auf 196.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Mittwoch wieder gestiegen. Laut Robert-Koch-Institut lag der Wert bei 179,4 (+4,5). Insgesamt wurden im Kreis Gifhorn bislang 8 193 Menschen positiv getestet (+70). In den vergangenen sieben Tagen gab es 318 Neuinfektionen. Das Gesundheitsamt des Kreises hat bislang 31 016 Tests vorgenommen (+205).

Vier Covid-19-Patienten auf der Intensivstation

Der landesweite Stand des Leitindikators Hospitalisierungs-Inzidenz ist auf 4,1 angestiegen (+0,1), die Intensivbettenbelegung hat am Mittwoch um 0,3 Prozentpunkte auf 5,7 Prozent abgenommen. Von den vom DIVI-Intensivregister gemeldeten vier Covid-19-Patienten auf der Intensivstation des Helios-Klinikums werden zwei beatmet. Auf Normalstation werden elf Patienten behandelt.

Positive Tests an sechs Schulen im Landkreis

Im Bromer Michaelisheim gibt es laut Landkreis weiter 21 aktive Fälle, aber keine Neuinfektionen. ️Der Landkreis hat zudem am Mittwoch positive Corona-Tests an sechs Schulen vermeldet. Am Gymnasium Hankensbüttel, an der Grundschule Westerbeck, an der Grundschule Osloß und an der Oberschule Wesendorf wurde jeweils eine Person positiv getestet. Nach den Ermittlungen des Gesundheitsamtes steht jeweils eine Gruppe unter Selbstbeobachtung. An der Grundschule Wittingen wurde eine Person positiv getestet. Eine Gruppe steht unter Selbstbeobachtung, für eine weitere Gruppe wurde Quarantäne angeordnet. An der Wilhelm-Busch-Schule gab es zwei positive Tests. Eine Gruppe steht unter Selbstbeobachtung.

Von Christian Albroscheit