Die coronabedingte Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Gifhorn hat am Montag den Wert von 199,2 (+1,1) erreicht. Seit Beginn der Pandemie wurden im Landkreis Gifhorn 10 734 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. In den vergangenen sieben Tagen kamen laut Mitteilung des Landkreises 353 Neuinfektionen hinzu. Die Zahl der Todesfälle lag am Montag unverändert bei 231. Das Gesundheitsamt des Landkreises hat bislang 34 439 Tests vorgenommen.

Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz lag am Montag bei 5,7 (-0,1). Die Intensivbettenbelegung lag bei 10,5 (+0,1) Prozent. Im Gifhorner Helios-Klinikum wurden vier Covid-19-Patienten auf Intensivstation behandelt, einer von ihnen musste invasiv beatmet werden. Auf Normalstation wurden 21 Covid-19-Patienten behandelt.

Für die Seniorenresidenz „An den Meerwiesen“ in Groß Schwülper hat der Landkreis am Montag eine Neuinfektion gemeldet. Es ist derzeit der einzig aktive Fall in den Senioren- und Pflegeheimen im Landkreis Gifhorn.

Neue Positiv-Tests an Schulen

Auch am Montag wurden wieder positive Tests an Schulen und an einer Kita gemeldet. Am Humboldt-Gymnasium Gifhorn, an der Realschule am Drömling in Rühen und an der Realschule Radenbeck gab es jeweils einen positiven Test. Das Gesundheitsamt hat für jeweils eine Gruppe Selbstbeobachtung angeordnet. Einen positiven Test gab es auch an der IGS Wittingen. Hier hat das Gesundheitsamt für eine Gruppe Quarantäne angeordnet. Drei positive Tests gab es an der Grundschule Adenbüttel. Hier wurde für eine Gruppe die Selbstbeobachtung verlängert. Schließlich wurde in der DRK-Kita Gamsen eine Person positiv getestet. Hier hat das Gesundheitsamt für eine Gruppe Quarantäne bis zum 20. Dezember angeordnet.

