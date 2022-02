Landkreis Gifhorn

2.760 Corona-Neuinfektionen innerhalb einer Woche hat das Robert-Koch-Institut am Montag für den Landkreis Gifhorn gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist aber auf den Wert von 1.557,3 gesunken (-23,7). Seit Beginn der Pandemie haben sich im Kreis Gifhorn 22.170 Menschen mit dem Coronavirus infiziert (+273). Das Gesundheitsamt des Kreises hat bislang 41.042 Tests durchgeführt (+171 seit Freitag).

Bereits am Wochenende hatte das RKI zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus vermeldet. Laut Mittelung des Landkreises gehörten die Verstorbenen zur Gruppe der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz lag am Montag bei 10,7 (+0,1), die Intensivbettenbelegung betrug 5,4 Prozent (-0,4). Auf der Intensivstation im Helios-Klinikum Gifhorn wurden am Montag vier Covid-19-Patienten behandelt, drei von ihnen wurden beatmet. Auf Normalstation wurden 14 Covid-19-Patienten behandelt.

Weitere Corona-Fälle an Schulen und Kitas

Die Fälle in Kitas und Schulen: Kita St. Altfrid am Koppelweg Gifhorn (eine Person positiv getestet, Quarantäne für eine Gruppe), Krippe Weyhausen (eine Person positiv getestet, Quarantäne für eine Gruppe), Kita Bergfeld (eine Person positiv getestet, Quarantäne für eine Gruppe), DRK-Kita Leiferde 1 (eine Person positiv getestet, Quarantäne für eine Gruppe), St. Stephanus Kita 2 Wittingen (drei Personen positiv getestet, Quarantäne für eine Gruppe), Karl-Söhle-Grundschule Hankensbüttel (drei Personen positiv getestet, Quarantäne für eine Gruppe), Kita St. Katharinen II Knesebeck (eine Person positiv getestet, Quarantäne für eine Gruppe); Paulus-Kita Gifhorn (eine Person positiv getestet, Quarantäne für eine Gruppe), Kita Neubokel (eine Person positiv getestet, Quarantäne für eine Gruppe), Kita „Altes Freibad“ Meine (eine Person positiv getestet, Quarantäne für eine Gruppe).

Folgende Alten- und Pflegeheime sind derzeit von Corona-Infektionen betroffen: Ruhesitz Romantica Sprakensehl-Bokel, Haus an den Eichen Seershausen, Diakonie Kästorf, Seniorenresidez Meine, DRK-Pflegewohnhaus Calberlah, Seniorendomizil Hankensbüttel, Diakonie Haus Himmelsthür, Seniorenresidenz An den Meerwiesen und Seniorenwohnpark Drömling.

