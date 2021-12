Landkreis Gifhorn

Im Kreis Gifhorn sind vier weitere Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Die Gesamtzahl der Todesfälle liegt nun laut Mitteilung der Kreisverwaltung bei 223. Die Verstorbenen gehörten zur Gruppe der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger.

Nachdem es an den vergangenen Tagen technische Probleme bei der Übermittlung der Zahlen an das Robert-Koch-Institut gegeben hatte, hat das RKI am Dienstag für den Kreis Gifhorn eine Sieben-Tage-Inzidenz von 212,2 (+33,3) vermeldet. Die Probleme sind behoben. Die Gesamtzahl der positiv Getesteten lag am Dienstag bei 10 405 (+78). In den vergangenen sieben Tagen gab es 376 Neuinfektionen. Das Gesundheitsamt des Landkreises hat bislang 34 292 (+102) Tests vorgenommen.

Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz lag am Dienstag bei 6,3 (+/-0), die Intensivbettenbelegung lag bei 10,6 Prozent (+0,3 Prozent). Im Kreis Gifhorn wurden am Dienstag fünf Covid-19-Patienten auf der Intensivstation behandelt, einer davon wurde invasiv beatmet. Auf Normalstation wurden im Helios Klinikum Gifhorn 19 Covid-19-Patienten behandelt.

Corona-Fälle an Schulen und einer Kita

An der Gifhorner BBS I, der Grundschule Rühen, der IGS Sassenburg und der Grundschule Adenbüttel wurde jeweils eine Person positiv auf das Coronavirus getestet. Das Gesundheitsamt hat für jeweils eine Gruppe Selbstbeobachtung angeordnet. An der Kita Adenbüttel wurden vier Personen positiv getestet. Nach den Ermittlungen des Gesundheitsamtes bleibt die bereits angeordnete Quarantäne bestehen.

Von der AZ-Redaktion