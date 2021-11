Corona im Kreis Gifhorn: Sieben-Tage-Inzidenz wieder rückläufig

Landkreis Gifhorn

Nach den gemeldeten 45 neuen Corona-Fällen am Montagmorgen sind am Dienstag deutlich weniger Neuinfektionen dazu gekommen – es waren nur drei. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist damit von 124,7 um 6,8 auf 117,9 gesunken. Seit Beginn der Pandemie im März 2020 sind 7 800 Bewohnerinnen und Bewohner des Landkreises positiv getestet gewesen, in den vergangenen sieben Tagen waren es 209. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bleibt konstant bei 192, das Gesundheitsamt des Kreises hat am Montag 112 weitere Tests vorgenommen.

Wie der Landkreis informiert, sind zu den acht am Montag gemeldeten Neuinfektionen im Michaelis-Heim in Brome keine weiteren Corona-Fälle in Alten- und Pflegeheimen dazu gekommen.

Zwei Covid-19-Patienten auf der Intensivstation

Der landesweite Stand des Leitindikators Hospitalisierungs-Inzidenz ist unverändert bei 3,9 geblieben, die Intensivbettenbelegung liegt um 0,1 Prozentpunkte niedriger als am Vortag jetzt bei 5,0 Prozent. Im Gifhorner Helios Klinikum liegen laut DIVI-Intensivregister mit Stand von Dienstagmorgen zwei Patienten auf der Intensivstation, die beide beatmet werden. Auf Normalstation ist die Zahl der Covid-19-Patienten um einen gesunken, mit Stand von Montag liegen dort vier Covid-19-Patienten.

Folgendes offene Impfangebot macht der Landkreis im Gesundheitsamt – ohne Termin gibt es Corona-Impfungen am Donnerstag, 4. November, von 14 bis 18 Uhr, am Montag, 8., 15. 22. und 29. November, von 8 bis 12 Uhr, am Donnerstag, 11., 18. und 25. November, von 14 bis 18 Uhr.

Von der AZ-Redaktion