Corona im Kreis Gifhorn: Sieben-Tage-Inzidenz steigt am Montag wieder

Landkreis Gifhorn

307 Corona-Neuansteckungen meldet das Robert Koch-Institut am Montag für den Landkreis Gifhorn. Die Gesamtzahl der seit Ausbruch der Pandemie im März 2020 Infizierten im Landkreis steigt damit auf 30.329, die Sieben-Tage-Inzidenz erhöht sich um 31,3 auf 1.604,4. Weitere Todesfälle wurden nicht gemeldet, seit März 2020 verstarben im Landkreis 275 Bewohnerinnen und Bewohner an oder mit Corona.

Drei Alten- und Pflegeheime sind nach wie vor von Corona betroffen: das Seniorenzentrum Ehra, das Ernst-Calberlah-Haus der Lebenshilfe in Gifhorn und das Michaelisheim Brome. Außerdem wurden in der DRK Kita Wahrenholz vier Personen positiv auf das Virus getestet, daraufhin hat das Gesundheitsamt Quarantäne für eine Gruppe angeordnet. In der Kita Fliegenpilz in Parsau wurde eine Person positiv getestet, auch hier gilt Quarantäne für eine Gruppe.

Das DIVI-Intensivregister weist aktuell drei Covid-19-Patienten auf der Intensivstation des Gifhorner Helios Klinikums aus – einer mehr als am Vortag –, einer davon wird beatmet. Auf Normalstation werden unverändert 18 Covid-19-Patienten versorgt.