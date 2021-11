Landkreis Gifhorn

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Gifhorn ist am Samstag auf einen neuen Rekordwert geschnellt: Der vom Robert-Koch-Institut gemeldete Wert betrug 272,0 (+19,2). Der bisherige Höchststand wurde am 11. Januar 2021 erreicht – und betrug damals 259,5. Es war der Tag, an dem der Landkreis in einer viel beachteten Pressekonferenz eine Ausgangssperre und ein Kontaktverbot im privaten Bereich verkündete und die umstrittene Task Force für Alten- und Pflegeheime einsetzte.

Mit dem nun verkündeten Wert von 272,0 liegt der Landkreis Gifhorn niedersachsenweit an dritter Stelle. Höhere Sieben-Tage-Inzidenzen haben der Landkreis Cloppenburg (359,1) und Salzgitter (354,3). Die niedrigsten Inzidenzen weisen Nienburg (83,9) und Osnabrück (74,9) vor. Der landesweite Durchschnitt liegt bei 161,1.

Im Kreis Gifhorn sind in den vergangenen sieben Tagen 482 neue Fälle hinzu gekommen. Die Gesamtzahl der Fälle beträgt nun 8 885 (+74). Am Samstag wurde zudem ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus vermeldet. Die Gesamtzahl der Todesfälle beträgt nun 203.

Der landesweite Stand des Leitindikators Hospitalisierungs-Inzidenz lag am Samstag bei 5,0 (+0,2), die Intensivbettenbelegung lag bei 7,3 Prozent (+0,4). Im Helios-Klinikum liegen laut DIVI-Intensivregister sechs (+/-0) Covid-19-Patienten auf Intensivstation, drei (+/-0) von ihnen werden beatmet. Von den zwölf Intensivbetten im Klinikum sind alle belegt. Auf Normalstation werden 16 Covid-19-Patienten behandelt (-4). Weitere 192 Patienten auf Normalstation ohne Covid-19 kommen hinzu.

Offene Impftermine im Kreis Gifhorn Die mobilen Impfteams im Kreis Gifhorn bieten bis Ende des Jahres mehrere offene Impftermine an. Geimpft werden sowohl Erst-, Zweit-, Dritt- als auch Booster-Impfungen. Für die Dritt- und Booster-Impfungen sind mittlerweile die Impfstoffe von Biontech und Moderna zugelassen. Aus medizinischen Gründen empfiehlt die STIKO die Drittimpfung für Personen unter 30 Jahren grundsätzlich mit Biontech. Personen über 30 Jahre können auch mit Moderna drittgeimpft werden. Darüber hinaus gilt ein Abstand von sechs Monaten auf die Zweitimpfung. Die Ausnahme bildet der Booster auf eine Erstimpfung mit Johnson&Johnson. Hierbei ist ein Abstand von vier Wochen vorgegeben. Grundsätzlich stehen für Erst- und Zeitimpfungen die Impfstoffe von Biontech, Moderna sowie Johnson&Johnson zur Verfügung. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, mitzubringen sind der Personalausweis sowie der Impfpass (wenn vorhanden). Personen unter 16 Jahren benötigen mindestens die schriftliche Einwilligung der Erziehungsberechtigten. Impfstoff ist in ausreichenden Mengen vorhanden. Es ist daher nicht erforderlich, schon längere Zeit vor Beginn des Impftermins an der Location einzutreffen. Fragen zu den Impfterminen werden telefonisch unter (0 53 71) 82 89 09 oder (0 53 71) 82 87 29 oder per E-Mail an mit@gifhorn.de beantwortet. Die Termine im Überblick: 22. November, 8 bis 12 Uhr, Gifhorn, Dorfgemeinschaftshaus Kästorf; 24. November, 12 bis 16 Uhr, Sporthalle Rühen; 25. November, 12 bis 16 Uhr, Wiethornschule Hankensbüttel; 25. November, 14 bis 18 Uhr, Gifhorn, Dorfgemeinschaftshaus Kästorf; 29. November, 8 bis 12 Uhr, Gifhorn, Dorfgemeinschaftshaus Kästorf; 30. November, 14 bis 18 Uhr, Kultbahnhof Gifhorn; 7. Dezember, 12 bis 16 Uhr, UnserAllerOrt, Weyhausen; 9. Dezember, 12 bis 15 Uhr, Kulturzentrum Meinersen; 16. Dezember, 12 bis 16 Uhr, Philipp-Melanchthon-Gymnasium Meine; 21. Dezember, 12 bis 16 Uhr, Sporthalle Rühen; 21. Dezember, 14 bis 18 Uhr, Kultbahnhof Gifhorn.

Von der AZ-Redaktion