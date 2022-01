Landkreis Gifhorn

Der Landkreis Gifhorn hat am Dienstag 58 weitere positiv auf das Coronavirus getestete Personen gemeldet. Seit Beginn der Pandemie wurden jetzt im Landkreis Gifhorn 11 852 Menschen positiv getestet. In den vergangenen sieben Tagen sind 540 Neuinfektionen hinzu gekommen. Zudem hat der Landkreis fünf weitere bestätigte Fälle der Omikron-Variante vermeldet. Deren Gesamtzahl im Kreis liegt nun bei 52. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Dienstag auf 304,7 (+22) gestiegen. Das Gesundheitsamt hat bislang 35 749 (+182) Tests vorgenommen.

Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz lag am Dienstag bei 4,6 (+/-0). Die Intensivbettenbelegung betrug 6,5 (-0,4) Prozent. Im Helios Klinikum Gifhorn wurden am Dienstag laut DIVI-Intensivregister zwei Covid-19-Patienten auf der Intensivstation behandelt. Auf der Normalstation wurden 16 Covid-19-Patienten behandelt. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus lag am Dienstag unverändert bei 238.

In den Alten- und Pflegeheimen im Landkreis Gifhorn gibt es aktuell vier aktive Corona-Fälle. Betroffen ist das Seniorendomizil Hankensbüttel. Zudem wurde in der Kita Gamsen und der Krippe Tappenbeck jeweils eine Person positiv auf das Coronavirus getestet. Das Gesundheitsamt hat für jeweils eine Gruppe Quarantäne angeordnet.

Von der AZ-Redaktion