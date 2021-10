Landkreis Gifhorn

Das Gifhorner Impfzentrum in der Stadthalle ist seit 30. September geschlossen. Künftig sollen mobile Impfteams die Impfkampagne im Landkreis Gifhorn tragen. Die entsprechenden Erlasse hat das Land Niedersachsen erteilt. Im Landkreis Gifhorn starten die Teams ab Montag, 18. Oktober.

Fortan liegt die Verantwortung für die Impfteams nicht mehr bei der unteren Katastrophenschutzbehörde, sondern im öffentlichen Gesundheitswesen. Die kommunalen Gesundheitsämter übernehmen somit die Einsatzorganisation. In den vergangenen Wochen hat das Gifhorner Gesundheitsamt bereits Personal für die Teams akquiriert und geschult. Dafür hat die Kreisverwaltung acht Personen eingestellt. Sind die Impfteams nicht im Einsatz, unterstützen diese laut Landkreis die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitsamt bei weiteren Aufgaben der Pandemiebekämpfung, zum Beispiel im Bereich der Kontaktnachverfolgung.

Wie bereits bei den stationären Impfzentren werden auch die mobilen Impfteams in Sachen EDV-Ausstattung vom Land Niedersachsen versorgt. Verbrauchsmaterialien und weitere Ausstattung übernehmen die mobilen Impfteams teils aus den Restbeständen des Impfzentrums. Der Impfstoff wird künftig direkt vom Gesundheitsamt im Großhandel oder bei Apotheken bestellt – bei den Impfzentren wurde die Bestellung noch zentral über das Land Niedersachsen beziehungsweise den Bund abgewickelt. Ohne diese Zwischenstation kann der Landkreis Gifhorn laut eigener Mitteilung künftig bedarfsorientierter einkaufen.

Das Land Niedersachsen gibt die Einsatzbereiche vor

Die Einsatzbereiche der mobilen Impfteams werden vom Land Niedersachsen vorgegeben. Aktiv werden die Teams in Gemeinschaftsunterkünften (zum Beispiel Pflegeheimen), bei vulnerablen Gruppen und bei akuten, regionalen Fällen. Neben Impfangeboten der Kreisverwaltung können aber auch Dritte die mobilen Impfteams anfordern, etwa für öffentliche Veranstaltungen, Märkte oder verkaufsoffene Sonntage.

„Die mobilen Impfteams sind perfekt, um die Corona-Impfung schnell und unkompliziert im gesamten Landkreis Gifhorn anbieten zu können“, kommentiert Kreisrat Rolf Amelsberg. „Durch die gute Vorbereitung und Einarbeitung haben sich die Arbeitsabläufe bereits eingespielt und die Teams sind schnell einsatzfähig. Hier zahlt es sich aus, dass die Kreisverwaltung bereits bei den ersten Hinweisen aus Hannover – wie es nach dem 30. September mit dem Impfangebot der öffentlichen Hand weitergeht – die Vorbereitungen aufgenommen hat. Wir möchten seitens der Kreisverwaltung aber auch an Veranstalter, Gewerbetreibende und Gastronomen das Angebot machen, dass unsere Impfteams bei ihren Veranstaltungen in Anspruch genommen werden können.“

Rückfragen können an das Gesundheitsamt per E-Mail an mit@gifhorn.de oder telefonisch unter (0 53 71) 82 8909 gestellt werden.

Von unserer Redaktion