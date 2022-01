Landkreis Gifhorn

Das Robert-Koch-Institut hat am Sonntag für den Kreis Gifhorn 109 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die Gesamtzahl der Infektionen ist damit auf 12 392 gestiegen. In den vergangenen sieben Tagen sind 647 neue Fälle hinzu gekommen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist auf den Wert von 365,1 gestiegen (Samstag 342,5). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus lag auch am Sonntag unverändert bei 244.

Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz lag am Sonntag bei 4,7. Die Intensivbettenbelegung betrug 6,3 Prozent. Im Helios Klinikum Gifhorn wurde laut DIVI-Intensivregister ein Covid-19-Patient auf der Intensivstation behandelt und auch invasiv beatmet. Auf der Normalstation wurden mit Stand vom Samstag elf Covid-19-Patienten behandelt.

Von der AZ-Redaktion