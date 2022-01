Landkreis Gifhorn

Die Kreisverwaltung hat ihre Allgemeinverfügung für die Maskenpflicht (FFP2 oder gleichwertiges Schutzniveau) und den Mindestabstand auf Versammlungen, auch im Freien, bis zum 2. Februar verlängert. Wie bereits in der ersten Allgemeinverfügung von Anfang Januar prognostiziert worden sei, werde das Infektionsgeschehen im Landkreis Gifhorn immer dynamischer. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Freitag, als die Verlängerung verkündet wurde, bei 333,5 und habe sich damit zu Anfang Januar nahezu verdoppelt. Am 4. Januar lag der Wert bei 180,6. Der landesweite Leitindikator „Hospitalisierung“ betrug am Freitag 4,7, die Intensivbettenbelegung lag bei 6,3 Prozent.

Das dynamische Infektionsgeschehen in Verbindung mit einer weiteren Zunahme von Versammlungen, hat die Kreisverwaltung nun dazu veranlasst, ihre Allgemeinverfügung zu verlängern. Neben dem Gesundheitsschutz der Bevölkerung verfolgen die genannten Infektionsschutzmaßnahmen laut Mitteilung der Kreisverwaltung das Ziel, möglichst viele Menschen noch mit einer Auffrischungsimpfung zu versorgen, bevor sich die Omikron-Variante verbreitet.

Überlastung des Gesundheitssystems verhindern

Zudem habe das Robert Koch-Institut seine Risikobewertung bezüglich COVID-19 am 21. Dezember 2021 angepasst. Es schätze die Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland insgesamt als sehr hoch ein. Ursächlich hierfür sei das Auftreten und die rasante Verbreitung der Omikron-Variante, die sich nach derzeitigem Kenntnisstand deutlich schneller und effektiver verbreite als die bisherigen Virusvarianten. Dadurch könne es zu einer schlagartigen Erhöhung der Infektionsfälle und einer schnellen Überlastung des Gesundheitssystems und möglicherweise weiterer Versorgungsbereiche kommen.

Am Freitag hat auch die Stadt Gifhorn ihre Allgemeinverfügung zur Maskenpflicht bei Versammlungen verlängert. Sie läuft nun ebenfalls bis Mittwoch, 2. Februar.

Von der AZ-Redaktion