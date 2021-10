Landkreis Gifhorn

Corona-Zahlen am Samstag im Landkreis Gifhorn: Die Sieben-Tage-Inzidenz ist gegenüber dem Vortag auf 92 angestiegen (+15,8). In den vergangenen sieben Tagen gab es 163 positive Tests. Die Anzahl der insgesamt positiv Getesteten im Landkreis liegt bei 7 355 (+45).

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona wurde am Samstag vom RKI mit 192 (+1) angegeben. Die Hospitalisierungsinzidenz in Niedersachsen lag bei 2,1 (+/- 0), die Intensivbettenbelegung sank auf 3,3 Prozent (-0,2). Auf Intensivstation wurde am Samstag im Kreis Gifhorn kein Covid-19-Patient behandelt. Auf Normalstation lagen zwei Patienten mit Covid-19.

Von der AZ-Redaktion