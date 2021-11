Landkreis Gifhorn

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Gifhorn hat die 200er-Marke überschritten. Das Robert-Koch-Institut meldete am Freitag einen Wert von 209,9 (+14,7). Im Vergleich zum Vortag sind 82 positive Tests hinzu gekommen. Insgesamt wurden mittlerweile 8 359 Menschen im Kreis Gifhorn positiv auf das Coronavirus getestet. In den vergangenen sieben Tagen sind 372 Neuinfektionen hinzu gekommen. Das Gesundheitsamt hat bislang 31 203 Tests vorgenommen (+86).

Fünf Covid-19-Patienten auf der Intensivstation

Der landesweite Stand des Leitindikators Hospitalisierungs-Inzidenz ist auf 4,2 gestiegen (+0,2), die Intensivbettenbelegung hat am Freitag um 0,1 Prozentpunkte auf 6,0 Prozent zugenommen. Von den vom DIVI-Intensivregister gemeldeten fünf Covid-19-Patienten auf der Intensivstation des Helios-Klinikums werden zwei beatmet. Auf Normalstation werden neun Covid-19-Patienten behandelt. Die Zahl der Todesfälle lag am Freitag unverändert bei 196.

Positive Tests an Schulen und Kitas

Auch am Freitag hat der Landkreis wieder Infektionen in Schulen und Kitas gemeldet. An der IGS Gifhorn wurden zwei Personen positiv getestet, zwei Gruppen stehen unter Selbstbeobachtung. Am Otto-Hahn-Gymnasium wurden zwei Personen positiv getestet, zwei Gruppen stehen unter Selbstbeobachtung. Eine positiv getestete Person gibt es auch an der Ameisenschule Meinersen. Hier steht eine Gruppe unter Quarantäne, eine weitere Gruppe steht unter Selbstbeobachtung. An der Oskar-Kämmer-Schule wurde eine Person positiv getestet, auch hier steht eine Person unter Selbstbeobachtung. Und schließlich gibt es eine positiv getestete Person an der DRK-Kita Müden. Hier hat das Gesundheitsamt eine Quarantäne bis zum 16. November angeordnet.

Offene Impftermine im Kreis Gifhorn Die mobilen Impfteams im Kreis Gifhorn bieten bis Ende des Jahres mehrere offene Impftermine an. Geimpft werden sowohl Erst-, Zweit-, Dritt- als auch Booster-Impfungen. Für die Dritt- und Booster-Impfungen sind mittlerweile die Impfstoffe von Biontech und Moderna zugelassen. Aus medizinischen Gründen empfiehlt die STIKO die Drittimpfung für Personen unter 30 Jahren grundsätzlich mit Biontech. Personen über 30 Jahre können auch mit Moderna drittgeimpft werden. Darüber hinaus gilt ein Abstand von sechs Monaten auf die Zweitimpfung. Die Ausnahme bildet der Booster auf eine Erstimpfung mit Johnson&Johnson. Hierbei ist ein Abstand von vier Wochen vorgegeben. Grundsätzlich stehen für Erst- und Zeitimpfungen die Impfstoffe von Biontech, Moderna sowie Johnson&Johnson zur Verfügung. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, mitzubringen sind der Personalausweis sowie der Impfpass (wenn vorhanden). Personen unter 16 Jahren benötigen mindestens die schriftliche Einwilligung der Erziehungsberechtigten. Impfstoff ist in ausreichenden Mengen vorhanden. Es ist daher nicht erforderlich, schon längere Zeit vor Beginn des Impftermins an der Location einzutreffen. Fragen zu den Impfterminen werden telefonisch unter (0 53 71) 82 89 09 oder (0 53 71) 82 87 29 oder per E-Mail an mit@gifhorn.de beantwortet. Die Termine im Überblick: 15. November, 8 bis 12 Uhr Gesundheitsamt Gifhorn; 16. November, 12 bis 16 Uhr UnserAllerOrt Weyhausen; 18. November, 11 bis 15 Uhr, Kulturzentrum Meinersen; 18. November, 14 bis 18 Uhr, Gesundheitsamt Gifhorn; 22. November, 8 bis 12 Uhr, Gifhorn, Ort noch offen; 24. November, 12 bis 16 Uhr, Sporthalle Rühen; 25. November, 12 bis 16 Uhr, Wiethornschule Hankensbüttel; 25. November, 14 bis 18 Uhr, Gifhorn, Ort noch offen; 29. November, 8 bis 12 Uhr, Gifhorn, Ort noch offen; 30. November, 14 bis 18 Uhr, Kultbahnhof Gifhorn; 7. Dezember, 12 bis 16 Uhr, UnserAllerOrt, Weyhausen; 9. Dezember, 12 bis 15 Uhr, Kulturzentrum Meinersen; 16. Dezember, 12 bis 16 Uhr, Philipp-Melanchthon-Gymnasium Meine; 21. Dezember, 12 bis 16 Uhr, Sporthalle Rühen; 21. Dezember, 14 bis 18 Uhr, Kultbahnhof Gifhorn.

Von Christian Albroscheit