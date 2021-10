Landkreis Gifhorn

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Gifhorn ist am Freitag auf den Wert von 41,8 (-2,8) gesunken. Im Vergleich zum Vortag wurden acht weitere Menschen positiv getestet. Die Gesamtzahl der positiv Getesteten im Kreis Gifhorn beträgt nun 7 173. In den vergangenen sieben Tagen wurden 74 Neuinfektionen registriert.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus lag auch am Freitag unverändert bei 191. Das Gesundheitsamt des Landkreises hat bislang insgesamt 28 335 Tests durchgeführt (+27). Die Hospitalisierungsinzidenz lag am Freitag bei 2,4 (+0,1), die Intensivbettenbelegung betrug unverändert 3,8 Prozent. Im Kreis Gifhorn wurde ein Covid-19-Patient auf Intensivstation behandelt und auch invasiv beatmet. Auf Normalstation wurden zwei Covid-19-Patienten behandelt.

Corona-Fälle an zwei Schulen

In den Alten- und Pflegeheimen im Landkreis gibt es derzeit keine aktiven Fälle. An der Fritz-Reuter-Realschule in Gifhorn wurde eine Person positiv auf das Coronavirus getestet. Nach den Ermittlungen des Gesundheitsamtes befindet sich eine Gruppe unter Selbstbeobachtung. Ebenso wurden am Gifhorner Humboldt-Gymnasium eine Person positiv auf das Virus getestet. Auch hier befindet sich eine Gruppe unter Selbstbeobachtung.

Von der AZ-Redaktion