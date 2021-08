Corona im Kreis Gifhorn: Gegen Ferienende steigen die Sorgen

Landkreis Gifhorn

Einen Tag vor der offiziellen Verkündung der neuen niedersächsischen Corona-Verordnung muss sich der Landkreis Gifhorn auf stark steigende Corona-Fallzahlen gefasst machen. Am Rande eines Pressegesprächs sagte Dr. Josef Kraft, Leiter des Gifhorner Gesundheitsamtes, dass schon in den letzten Tagen ein Anstieg der Zahlen auf Reiserückkehrer zurückzuführen sei.

Bis zu 500 Meldungen – diese sind per Einreiseverordnung vorgeschrieben – habe sein Team pro Tag zu erfassen, zuvor seien es 700 in der Woche gewesen. Mit Ende der Werksferien von VW und Schulstart würden die Zahlen weiter steigen. Das bedeute Höchstleistung für die Mitarbeiter: Das Gesundheitsamt muss jeden einzelnen gemeldeten Fall aktiv wieder aus der Quarantäne entlassen.

22 bestätigte Infektionen bei Urlaubern

Die Zahl der Reiserückkehrer, die sich tatsächlich infiziert haben, beziffert der Landkreis auf aktuell 22. Fünf der Betroffenen haben sich mit Mutationen infiziert. In angeordneter Quarantäne sitzen 138 Personen.

Bei vielen Reiserückkehrern – vor allem aus der Türkei und Spanien – handle es sich um Jüngere. Das ist genau jene Personengruppe, bei der die Impfquote eher niedrig ist. Insgesamt beurteilt Kraft die bisherige Impfkampagne im Landkreis so: Mit der Impfquote von etwa 60 Prozent stehe Gifhorn gut da. Vor allem die über 50-Jährigen seien inzwischen gut geschützt durch Impfungen. Allerdings liegt Gifhorn damit im niedersachsenweiten Vergleich auf dem letzten Platz.

Drittimpfungen wahrscheinlich

Dass bald die Drittimpfungen kommen werden, davon ist Kraft überzeugt. Offizielle Empfehlungen gebe es aber noch nicht. Seiner Einschätzung nach beschränkten sich die Auffrischungen auf Senioren und vulnerable Gruppen.

Im Impfzentrum in der Stadthalle wird das nicht mehr geschehen. Mitte September gibt es hier die letzten Erstimpfungen. Danach – so will es das Land – übernehmen Hausärzte und mobile Teams alle weiteren Corona-Impfungen. Wie das gehen soll? Das wüsste die Verwaltungsspitze auch gerne.

Lob für neue Landesverordnung

Kreisrat Dr. Thomas Walter und Landrat Dr. Andreas Ebel machen keinen Hehl daraus, dass nun langsam die Zeit dränge, Klarheit zu haben. Wenigstens einen Lichtblick sehen beide. Sie konnten schon einen ersten Blick auf die neue Landesverordnung werfen. Walter lobt: „Das ist deutlich einfacher und verständlicher als bisherige Verordnungen.“

Es dürfte nicht die letzte Verordnung sein, vermutet der Gesundheitsamtsleiter. „Wir haben hier eine Pandemie, weltweit. Das Virus hat etwa 400 Varianten. Bis Frühjahr wird uns das Thema sicher noch beschäftigen.“

Öffnung der Testzentren: Betreiber entscheiden

Somit wird auch das Thema Testzentren bald wieder an Fahrt gewinnen. Inwieweit die vorübergehend geschlossenen Stellen im Kreis in Kürze wieder öffnen, entscheide nicht der Landkreis, teilt Ebel auf AZ-Anfrage mit. „Die Beauftragung des Kreises berechtigt die Leistungserbringer, die Bürgerschnelltests durchzuführen, sie verpflichtet sie nicht.“ Welche Auswirkung die Testpflicht – insbesondere für Ungeimpfte – in Zukunft auf die Testzentren hat, könne nicht beantwortet werden, da eine zuverlässige Prognose nicht möglich sei.

Kostenpflichtige Bürgertests: Landkreis hat keinen Einfluss auf die Gebühr

Ab Oktober gibt es die Bürgertests nicht mehr kostenlos. Zuletzt gab es Informationen, dass diese bis zu 40 Euro kosten sollen. Eine Stellungnahme zu diesem Punkt sei seitens des Landkreises nicht möglich. „Der Landkreis ist für die Testzentren nicht steuernd tätig“, so Ebel. Die Abrechnungen der Zentren erfolge unmittelbar mit der Kassenärztlichen Vereinigung.

