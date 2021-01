Landkreis Gifhorn

Am Mittwoch startete die Terminvergabe für die Impfungen – mit vielen Problemen: Die Hotline-Nummer war überlastet, mancher bekam die Ansage zu hören „Diese Nummer ist nicht vergeben“. Wer sein Glück online probierte, bekam teilweise 70 Kilometer entfernte Impfzentren als Anlaufstellen genannt, weil für Gifhorn noch kein Impfstoff zur Verfügung steht.

Aber nicht nur zur Vergabe der Impftermine gibt es zahlreiche Fragen, sondern auch zur Impfung selber. Was ist an medizinischen Fragen rund um die Impfung wichtig? Wie ist das Impfzentrum erreichbar? Und welcher Impfstoff wird verwendet? Die AZ hat sie zusammengestellt und verschiedene Stellen um Antworten gebeten.

Wie komme ich an einen Impftermin?

Es gibt zwei Wege. Der eine geht über die Telefonhotline des Landes. Die ist seit dem 28. Januar unter der Nummer (08 00) 99 88 665 für die Terminvergabe zu erreichen. Bis für Gifhorn Impfstoff zur Verfügung steht, können sich Anrufer auf eine Warteliste setzen lassen.

Ebenfalls seit dem 28. Januar ist die Internetseite www.impfportal-niedersachsen.de freigeschaltet. Auch dort können Termine vereinbart werden. Impfberechtigte erhalten zwei Termine, da der vollständige Impfschutz erst nach der zweiten Impfung eintritt.

Jetzt startet die Terminvergabe – aber wann startet tatsächlich die Impfung in Gifhorn?

Der Landkreis kann noch keinen konkreten Termin nennen. Das Impfzentrum ist startbereit, der Start ist allerdings abhängig von der nächsten Impfstofflieferung des Landes für Erstimpfungen. Bis einschließlich 5. Februar sind laut Landkreis lediglich Impfstofflieferungen für Zweitimpfungen angekündigt. Gifhorns Leitender Impfarzt Jörg Dreyer rechnet damit, dass frühestens in zehn Tagen reguläre Impfungen im Impfzentrum in der Gifhorner Stadthalle stattfinden können.

Wenn ich einen Termin bekommen habe: Wo ist in Gifhorn das Impfzentrum?

Das Impfzentrum für den Landkreis Gifhorn ist in der Stadthalle Gifhorn, Schützenplatz 2, eingerichtet. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 8 bis 16.30 Uhr. Eine Impfung ist aber nur nach vorheriger Terminvereinbarung beim Land möglich.

Wie komme ich zum Impfzentrum?

Das Impfzentrum ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar: Die Buslinie 101 fährt vom Bahnhof Gifhorn Stadt in Richtung Neubokel Ortsmitte und hält am Schützenplatz, die Buslinie 111 fährt vom Bahnhof Gifhorn Isenbüttel (Haltestelle Nordhoffstraße) in Richtung Gesundheitsamt, das in unmittelbarer Nähe zum Impfzentrum liegt. Wer mit dem Auto kommt, findet auf dem Schützenplatz gegenüber der Stadthalle ausreichend Parkplätze.

Wenn ich meine FFP2-Maske vergessen habe, gibt es im Impfzentrum für den Notfall welche?

Ja

Kann ich ein Taxi nehmen, wenn ich nicht gut zu Fuß bin?

Wer aus gesundheitlichen Gründen einen Transport zum Impfzentrum braucht, kann sich laut Land beim Hausarzt eine Transportbescheinigung ausstellen lassen. Zuvor sollte man bei seiner Krankenkasse klären, ob die Kosten übernommen werden. Das Land übernimmt aber die Kosten, wenn die Krankenkasse nicht mitspielt. Dafür muss ich Transportbescheinigung und Rechnung beim Impfzentrum gemeinsam mit der Kontonummer abgeben. Zudem gibt es laut Landkreis diverse Aktivitäten in den Kommunen, um Fahrdienste zu organisieren und anzubieten.

Und wenn ich das Haus gar nicht mehr verlassen kann?

In dem Fall muss ich mich gedulden, bis der Hausarzt zu mir nach Hause kommt. Das ist aber erst möglich, wenn auch in Europa ein Impfstoff zugelassen ist, der keine durchgehende Kühlung benötigt. Das Land rechnet damit, dass es spätestens im Frühsommer so weit sein wird.

Zum Impftermin mitbringen, sofern vorhanden: Die Corona-Impfung wird in den Impfpass eingetragen. Quelle: Andreas Arnold/dpa

Was muss ich zum Impftermin mitbringen?

Zuerst einmal sollte ich mich ausweisen können. Dann sollte ich die Impfbestätigung mitbringen, die per Post oder E-Mail kommt. Darin enthalten ist ein computerlesbarer sogenannter QR-Code, den ich gemeinsam mit einem Ausweisdokument und – soweit vorhanden – dem Impfpass im Impfzentrum vorlege.

Wie habe ich mich am Impfzentrum zu verhalten?

Der Zugang zum Impfzentrum erfolgt durch das Zelt vor dem Eingang der Stadthalle vom Schützenplatz aus. Ab diesem Bereich ist das Tragen von medizinischen Masken oder FFP2-Masken Pflicht. Hier muss ich meine Terminbestätigung für den entsprechenden Tag vorzeigen. Weiterhin erfolgt hier eine Fiebermessung sowie eine Abfrage nach Covid-19-Symptomen. Wenn ein Termin vorliegt, geht es weiter zur Registrierung, wo ein Abgleich zwischen Termin und Person erfolgt. Mit entsprechendem Informations- /Aufklärungsmaterial sowie dem Anamnese- und Einwilligungsbogen geht es dann in den Wartebereich, wo alles in Ruhe ausgefüllt werden kann, bevor es dann zum Aufklärungsgespräch mit der Ärztin oder dem Arzt geht.

Die Terminvergabe startet: Ein Blick ins Impfzentrum des Landkreises Gifhorn, das in der Stadthalle untergebracht ist. Quelle: Sebastian Preuß

Unter welchen Umständen sollte ich besser auf die Impfung verzichten?

Wer Covid-19-Symptome hat, sollte zuhause bleiben. Geimpft werde laut dem Leitenden Impfarzt Jörg Dreyer auch nicht, wenn bei anderen Impfungen schon einmal starke Komplikationen aufgetreten sind (anaphylaktische Schock-Reaktion).

Wie sieht überhaupt die Beratung im Vorfeld der Impfung aus?

Die Beratung erfolgt vor der Impfung durch eine Ärztin oder einen Arzt im Impfzentrum anhand des ausgefüllten Anamnesebogens. Hier wird entschieden, ob aufgrund der Vorerkrankungen eine Impfung mit dem vorliegenden Impfstoff angeraten erscheint oder nicht. Grundsätzlich ist es aber angeraten, bereits im Vorfeld mit dem behandelnden Hausarzt über die Impfung zu sprechen und sich hierzu beraten zu lassen.

Was passiert, wenn ich krank werde und meinen Impftermin verpasse? Kann ich den kurzfristig nachholen?

Grundsätzlich ist es möglich, einen Termin über die Terminhotline wieder abzusagen und einen neuen zu vereinbaren. Wer den zweiten Termin, zum Beispiel wegen einer akuten Erkrankung, nicht einhalten kann, muss sich umgehend bei der Terminhotline melden. Dort gibt es weitere Informationen.

Was wird verimpft – kann ich den Impfstoff selber auswählen?

Nach derzeitigem Stand besteht beim Impfstoff keine Wahlmöglichkeit. Die Erst- und Zweitimpfung muss immer mit dem gleichen Impfstoff erfolgen.

Welcher Impfstoff wird in Gifhorn verimpft ?

Bisher stand dem Landkreis Gifhorn nur der Impfstoff von Biotech/Pfizer zur Verfügung. Es gibt laut Landrat Dr. Andreas Ebel noch keine Informationen von Seiten des Landes, dass sich dies ändern wird. Das Land sei bestrebt, immer nur einen Impfstoff pro Impfzentrum verimpfen zu lassen. Entweder hat ein Impfzentrum momentan also Moderna oder Biontech/Pfizer zur Verfügung. Die Informationen, welches Impfzentrum mit welchem Impfstoff bedacht wird, hat allerdings nur das Land.

Wenn ich als Vierzigjähriger meine Großmutter zum Impftermin begleite – kann ich mich dann nicht gleich mitimpfen lassen?

Nein. Die Reihenfolge der Impfungen richtet sich strikt nach der Impfverordnung des Bundes.

Ab wann kann in den Arztpraxen geimpft werden?

Das ist zurzeit noch nicht geklärt.

Haben Sie weitere Fragen rund um die Impfung und die Terminvergabe? Schicken Sie sie per Mail an stadt@aller-zeitung.de oder per Post an Aller-Zeitung/Redaktion, Steinweg 73, 38518 Gifhorn. Dann wird die Redaktion die Antworten dazu recherchieren.

