Landkreis Gifhorn

Die Corona-Lage im Landkreis Gifhorn hat sich am Freitag zugespitzt. Der Landkreis Gifhorn hat 20 neue Fälle in den Alten- und Seniorenheimen gemeldet, alle zählen als Neuinfektion. Gleichzeitig ist die Sieben-Tage-Inzidenz auf 76,2 angestiegen (+23,2). Die Anzahl der insgesamt positiv Getesteten im Landkreis liegt nun bei 7 310 (+49). In den vergangenen sieben Tagen gab es demnach 135 Neuinfektionen, das Gesundheitsamt hat bislang insgesamt 28 701 Tests vorgenommen (+100).

Der stärkere Anstieg im Vergleich zu den Vortagen liegt laut Landkreis zum einen darin begründet, dass die Testergebnisse von engen Kontaktpersonen vorlagen (zehn Fälle, sogenannte konvertierte Fälle), außerdem wurden fünf Verdachtsfälle, bei denen bereits positive Schnelltestergebnisse vorlagen, bestätigt. Die dritte Gruppe, die den Anstieg erklärt, liegt in einem Ausbruchsgeschehen in einem Haus der Diakonie Himmelstür, Haus Triangel, in der Sassenburg vor. Hier sind knapp 20 Personen positiv getestet worden.

Kein weiterer Todesfall

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus lag auch am Freitag unverändert bei 191. Die Hospitalisierungsinzidenz in Niedersachsen lag bei 2,1 (+0,1), die Intensivbettenbelegung lag unverändert bei 3,5 Prozent (-0,1). Auf Intensivstation wurde am Freitag im Kreis Gifhorn kein Covid-19-Patient behandelt. Auf Normalstation lag ein Covid-19-Patient.

Positive Tests an Schulen und Kindergärten

An der Gebrüder-Grimm-Schule in Gifhorn und an der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule wurde jeweils eine Person positiv auf das Coronavirus getestet. Jeweils eine Klasse steht unter Selbstbeobachtung. Im Martin-Luther-Kindergarten wurde eine Person positiv auf das Coronavirus getestet. Nach Ermittlungen des Gesundheitsamtes steht die Gruppe unter Selbstbeobachtung. In der Christus-Kita Calberlah wurde eine Person positiv getestet. Hier befinden sich mehrere Personen in Quarantäne.

