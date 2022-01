Landkreis Gifhorn

Fast 1000 Neuinfektionen innerhalb einer Woche und eine Sieben-Tage-Inzidenz weit über 500 – die Corona-Statistik für den Landkreis Gifhorn wies am Montag erneut hohe Werte aus. So ist die Sieben-Tage-Inzidenz auf 534,9 (+24,8) gestiegen. Im Laufe eines Tages wurden beim Robert-Koch-Institut 77 neue Corona-Fälle registriert. Deren Gesamtzahl für den Kreis Gifhorn liegt nun bei 13 375. In den vergangenen sieben Tagen sind 958 Neuinfektionen hinzu gekommen.

Mittlerweile wurden im Landkreis 136 (+17) Fälle der Omikron-Variante nachgewiesen. Das Gifhorner Gesundheitsamt hat mittlerweile 37 210 (+139 seit Freitag) Tests durchgeführt. Am Wochenende wurde zudem ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Der oder die verstorbene gehörte zur Gruppe der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger und war zur Behandlung im Krankenhaus. Der Todesfall stammt aus der Kalenderwoche 48 des vergangenen Jahres.

Vier Covid-19-Patienten auf der Intensivstation

Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz lag am Montag bei 6,6 (+0,1). Die Intensivbettenbelegung betrug 4,7 (+0,2) Prozent. Im Helios Klinikum Gifhorn wurden am Montag vier Covid-19-Patienten auf der Intensivstation behandelt, drei von ihnen wurden invasiv beatmet. Auf Normalstation wurden 16 Covid-19-Patienten behandelt.

In den Alten- und Pflegeheimen im Landkreis gab es am Montag sechs aktive Fälle. Betroffen waren die Seniorenresidenz Am Park in Wesendorf und der Ruhesitz Romantica in Bokel.

Positive Tests an Schulen und Kitas

Am Otto-Hahn-Gymnasium Gifhorn und an der Michael-Ende-Schule Gifhorn wurde jeweils eine Person positiv getestet. Nach den Ermittlungen des Gesundheitsamtes steht jeweils eine Gruppe unter Selbstbeobachtung. Positive Tests gab es auch im Bauernhofkindergarten Teichgut (1), im Waldkindergarten Meinersen (2) und in der Kita Gifhörnchen (2). In Teichgut und Meinersen hat das Gesundheitsamt für jeweils eine Gruppe Quarantäne angeordnet. An der Kita Gifhörnchen stehen zwei Gruppen unter Quarantäne.

Von der AZ-Redaktion