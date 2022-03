Landkreis Gifhorn

Die coronabedingte Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Gifhorn ist am Wochenende angestiegen. Lag der Wert am Freitag noch bei 1445,8, stieg er laut Robert-Koch-Institut am Samstag auf 1470,4 und am Sonntag auf 1558,5. Die Gesamtzahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie liegt nun bei 30.022 (+920 seit Freitag). In den vergangenen sieben Tagen haben sich 2.762 Menschen im Landkreis mit dem Virus infiziert.

Die Zahl der Todesfälle lag am Sonntag unverändert bei 275. Auf der Intensivstation des Helios Klinikums Gifhorn wurden laut DIVI-Intensivregister zwei Covid-19-Patienten behandelt, einer von ihnen wurden beatmet. Auf Normalstation wurden 18 Covid-19-Patienten behandelt.

Von der AZ-Redaktion