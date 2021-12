Landkreis Gifhorn

Elf positive Corona-Tests an Kindertagesstätten und drei positive Tests an Schulen hat der Landkreis Gifhorn am Mittwoch vermeldet. So gab es bei der Quarantäne-Endtestung an der Kita Adenbüttel positive Tests bei sieben Personen. Nach den Ermittlungen des Gesundheitsamtes verlängert sich die bereits angeordnete Quarantäne in Einzelfällen. Bei der Quarantäne-Endtestung an der Kita Westerbeck wurden drei Personen positiv getestet. Hier verändert sich die bereits angeordnete Quarantäne nicht. Zudem gab es einen positiven Test an der Kita Dannenbüttel. Hier hat das Gesundheitsamt für eine Gruppe Quarantäne angeordnet. Jeweils einen positiven Test gab es an der IGS Sassenburg, der IGS Gifhorn und der Grundschule Weyhausen. Jeweils eine Gruppe steht unter Selbstbeobachtung.

Ein weiteres Corona-Todesopfer im Kreis Gifhorn

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis ist am Mittwoch auf 225,1 (+12,9) angestiegen. Die Anzahl der positiv Getesteten liegt nun bei 10 514 (+109). In den letzten sieben Tag sind laut Mitteilung der Kreisverwaltung 399 Neuinfektionen hinzu gekommen. Am Mittwoch musste zudem ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus vermeldet werden. Der oder die Verstorbene gehört zur Gruppe der älteren Mitbürger. Die Gesamtzahl der Todesfälle liegt nun bei 224.

Die landesweite Hospitalisierungs-Inzidenz lag am Mittwoch bei 6,4 (+0,1). Die Intensivbettenbelegung betrug 10,5 Prozent (-0,1 Prozentpunkte). Im Helios-Klinikum Gifhorn lagen fünf Covid-19-Patienten auf der Intensivstation, einer von ihnen wurde invasiv beatmet. Auf Normalstation wurden 19 Covid-19-Patienten behandelt.

