Landkreis Gifhorn

In der zweiten Novemberwoche ist im Landkreis Gifhorn erneut ein Mensch an oder mit Corona verstorben, der Todesfall wurde dem Landkreis jetzt nachträglich gemeldet. Auch bei dieser Person habe es sich um ein Mitglied der Gruppe älterer Mitbürger gehandelt, teilt die Kreisverwaltung mit. Die Gesamtzahl der Verstorbenen seit Ausbruch der Pandemie im März 2020 liegt damit jetzt bei 203.

Die Sieben-Tage-Inzidenz macht erneut einen Sprung um 11,4 auf 271,4 – den Rekordwert hatte sie am Samstag mit 272,0 erreicht –, das Robert Koch-Institut meldet 28 Neuinfizierte, insgesamt sind es seit März 2020 jetzt 8 985 Infektionen. In den vergangenen sieben Tagen sind 481 Infizierte neu dazu gekommen.

Drei Alten- und Pflegeheime sind aktuell betroffen

Seit Freitag wurden im Gifhorner Gesundheitsamt 86 weitere Corona-Tests vorgenommen, insgesamt hat das Gesundheitsamt damit mittlerweile 32 026 Personen getestet. In Alten- und Pflegeheimen im Landkreis Gifhorn gibt es 26 aktive Covid-19-Fälle, vier davon sind Neuinfektionen. Betroffen sind das Michaelis-Heim in Brome, das Haus Niedersachsen in Oerrel und das Pflegeheim in Rühen.

Und auch in Schulen und Kitas gibt es weitere Corona-Fälle, insgesamt elf neue Fälle sind dazu gekommen. Vier davon sind in Gifhorn in der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule aufgetreten, dort stehen drei Gruppen unter Selbstbeobachtung. In der Grundschule Calberlah gab es einen positiven Test, nach den Ermittlungen des Gesundheitsamtes steht eine Gruppe unter Selbstbeobachtung.

Weitere positive Testergebnisse aus Schulen

Zwei positive Testergebnisse wurden in der IGS Sassenburg ermittelt, das Gesundheitsamt hat die bereits angeordnete Quarantäne entsprechend verlängert. In der DRK-Kita Meinersen Nord wurde eine Person positiv auf das Coronavirus getestet. Das Gesundheitsamt hat für eine Gruppe eine Quarantäne angeordnet, eine weitere Gruppe steht unter Selbstbeobachtung. Drei positive Coronatests gab es an der Grundschule Meine, dort schickte das Gesundheitsamt eine Gruppe in Quarantäne, eine weitere Gruppe steht unter Selbstbeobachtung.

Die landesweite Hospitalisierungs-Inzidenz liegt jetzt bei 5,6 – das sind 0,3 Punkte mehr als am Vortag, die Intensivbettenbelegung steigt um 0,3 Prozentpunkte auf 7,7 Prozent. In Gifhorn sind aktuell alle zwölf Intensivbetten bei Helios belegt – so vermeldet es das DIVI-Intensivregister –, sechs der Patienten sind Covid-19-Patienten, zwei von ihnen werden beatmet. Dazu kommen 16 Covid-19-Patienten auf der Normalstation.

Offene Impftermine im Kreis Gifhorn Die mobilen Impfteams im Kreis Gifhorn bieten bis Ende des Jahres mehrere offene Impftermine an. Geimpft werden sowohl Erst-, Zweit-, Dritt- als auch Booster-Impfungen. Für die Dritt- und Booster-Impfungen sind mittlerweile die Impfstoffe von Biontech und Moderna zugelassen. Aus medizinischen Gründen empfiehlt die STIKO die Drittimpfung für Personen unter 30 Jahren grundsätzlich mit Biontech. Personen über 30 Jahre können auch mit Moderna drittgeimpft werden. Darüber hinaus gilt ein Abstand von sechs Monaten auf die Zweitimpfung. Die Ausnahme bildet der Booster auf eine Erstimpfung mit Johnson&Johnson. Hierbei ist ein Abstand von vier Wochen vorgegeben. Grundsätzlich stehen für Erst- und Zeitimpfungen die Impfstoffe von Biontech, Moderna sowie Johnson&Johnson zur Verfügung. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, mitzubringen sind der Personalausweis sowie der Impfpass (wenn vorhanden). Personen unter 16 Jahren benötigen mindestens die schriftliche Einwilligung der Erziehungsberechtigten. Impfstoff ist in ausreichenden Mengen vorhanden. Die Kreisverwaltung weist darauf hin, dass bis zu zwei Stunden Wartezeit eingeplant werden müssen. Je nach Impfort kann es passieren, dass man draußen warten muss. Fragen zu den Impfterminen werden in dringenden oder außergewöhnlichen Fällen telefonisch unter (0 53 71) 82 89 09 oder (0 53 71) 82 87 29 oder per E-Mail an mit@gifhorn.de beantwortet. Zahlreiche Infos inklusive der Formblätter, die ausgefüllt mitzubringen sind, stehen auf der Homepage des Landkreises unter www.gifhorn.de – aktuelle Informationen zum Corona-Virus. Die Termine im Überblick: 23. November, 9 bis 13 Uhr, Ummern, Gemeindezentrum, Dorfstraße 21; 24. November, 12 bis 16 Uhr, Sporthalle Rühen; 25. November, 12 bis 16 Uhr, Wiethornschule Hankensbüttel; 25. November, 14 bis 18 Uhr, Gifhorn, Dorfgemeinschaftshaus Kästorf; 29. November, 8 bis 12 Uhr, Gifhorn, Dorfgemeinschaftshaus Kästorf; 30. November, 14 bis 18 Uhr, Kultbahnhof Gifhorn; 7. Dezember, 12 bis 16 Uhr, UnserAllerOrt, Weyhausen; 9. Dezember, 12 bis 15 Uhr, Kulturzentrum Meinersen; 16. Dezember, 12 bis 16 Uhr, Philipp-Melanchthon-Gymnasium Meine; 21. Dezember, 12 bis 16 Uhr, Sporthalle Rühen; 21. Dezember, 14 bis 18 Uhr, Kultbahnhof Gifhorn.

