Landkreis Gifhorn

Die coronabedingte Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Gifhorn ist am Dienstag auf den Wert von 196,4 (-2,8) gesunken. Die Anzahl der positiv Getesteten betrug am Dienstag 10 749 (+15). In den vergangenen sieben Tagen kamen laut Mitteilung der Kreisverwaltung 348 Neuinfektionen hinzu. Am Dienstag hat der Landkreis zudem einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus vermeldet. Der oder die Verstorbene gehörte zur Gruppe der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger, der Todesfall stammt aus der Kalenderwoche 48. Die Gesamtzahl der Todesfälle beträgt nun 232. Das Gesundheitsamt des Landkreises hat mittlerweile 34 634 Tests (+195) durchgeführt.

Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz lag am Dienstag bei 5,3 (-0,4). Die Intensivbettenbelegung betrug zehn Prozent (-0,5). Im Helios-Klinikum Gifhorn wurden am Dienstag laut DIVI-Intensivregister vier Covid-19-Patienten auf der Intensivstation behandelt. Einer von ihnen wurde invasiv beatmet. Auf der Normalstation wurden 21 Covid-19-Patienten behandelt.

Die Corona-Situation an Schulen und Kindertagesstätten

In den Alten- und Pflegeheimen im Landkreis gibt es derzeit zwei aktive Corona-Fälle, beide in der Seniorenresidenz „In den Meerwiesen“. Am Humboldt-Gymnasium, an der Regenbogenschule Groß Oesingen, der Sally-Perel-Realschule Meinersen, am Sibylla-Merian-Gymnasium Meinersen und am Gymnasium Hankensbüttel wurde jeweils eine Person positiv auf das Coronavirus getestet. Nach den Ermittlungen des Gesundheitsamtes steht jeweils eine Gruppe unter Selbstbeobachtung. An der Oberschule Wesendorf gab es zwei positive Tests. Hier stehen zwei Gruppen unter Selbstbeobachtung. An der Grundschule Jembke/Hort Jembke wurde eine Person positiv getestet. Nach den Ermittlungen des Gesundheitsamtes steht eine Gruppe unter Selbstbeobachtung. In der Kita in Walle wurde eine Person positiv auf das Coronavirus getestet. Nach den Ermittlungen des Gesundheitsamtes wurde für eine Gruppe Quarantäne angeordnet.

