Landkreis Gifhorn

Lange gab es keine neuen Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus, am Montagmorgen meldet der Landkreis Gifhorn nun für das Wochenende den 192. Todesfall seit Ausbruch der Pandemie im März 2020. Erneut handele es sich um eine Person aus der Gruppe der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger.

Drei Alten- und Pflegeheime sind mittlerweile wieder von Infektionen betroffen, insgesamt gibt es 25 akute Corona-Fälle, drei sind neu dazu gekommen. Betroffen sind das Friedrich-Ackmann-Haus in Gifhorn, das Haus Triangel der Diakonie Himmelsthür und das Altenheim An der Oker in Ahnsen.

Außerdem wurden an der Grundschule Wesendorf zwei Personen positiv auf das Virus getestet, die Ermittlungen des Gifhorner Gesundheitsamts dauern an. An der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule gab es ebenfalls zwei positive Tests, drei Gruppen stehen unter Selbstbeobachtung. Einen positiven Test gab es an der BBS I, die Ermittlungen des Gesundheitsamts dauern an, und an der Martin-Luther-Kita wurde eine weitere Person positiv getestet. Hier seien laut Gesundheitsamt keine weiteren Maßnahmen erforderlich.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist auf 104,4 gestiegen

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist seit Sonntagmorgen um 4,5 Punkte auf 104,4 gestiegen, es gab im gesamten Landkreis 15 weitere positive Testungen, in den letzten sieben Tagen wurden 185 Neuinfektionen festgestellt. Seit Ausbruch der Pandemie im März 2020 beträgt die Gesamtzahl der positiv getesteten Personen 7 389.

Die niedersachsenweite Hospitalisierungs-Inzidenz liegt unverändert bei 2,2, die Intensivbettenbelegung ist um 0,2 Prozentpunkte auf 3,3 Prozent gesunken.

Von der AZ-Redaktion