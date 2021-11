Landkreis Gifhorn

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Gifhorn kratzt wieder an der 200er-Marke. Das Robert-Koch-Institut meldete am Donnerstag einen Wert von 195,2 (+15,8). Im Vergleich zum Mittwoch gab es 84 neue positive Tests. Seit Beginn der Pandemie sind für den Kreis Gifhorn 8 277 positive Tests registriert. In den vergangenen sieben Tagen gab es laut Landkreis 346 Neuinfektionen. Die Zahl der Todesfälle lag am Donnerstag unverändert bei 196. Vom Gesundheitsamt wurden bislang 31 117 Tests (+101) vorgenommen.

Jetzt fünf Covid-19-Patienten auf der Intensivstation

Der landesweite Stand des Leitindikators Hospitalisierungs-Inzidenz ist auf 4, gesunken (-0,1), die Intensivbettenbelegung hat am Mittwoch um 0,2 Prozentpunkte auf 5,9 Prozent abgenommen. Von den vom DIVI-Intensivregister gemeldeten fünf Covid-19-Patienten (+1) auf der Intensivstation des Helios-Klinikums werden zwei beatmet. Auf Normalstation werden keine Covid-19-Patienten behandelt.

Die Infektionen in den Gebietseinheiten

Der Landkreis hat am Donnerstag einen Überblick über die Situation in den Gebietseinheiten veröffentlicht. Demnach gibt es aktuell 641 Infizierte. Die Verteilung sieht folgendermaßen aus: Stadt Gifhorn 172; Stadt Wittingen 28; Gemeinde Sassenburg 53; Samtgemeinde Boldecker Land 30; Samtgemeinde Brome 99; Samtgemeinde Hankensbüttel 29; Samtgemeinde Isenbüttel 26; Samtgemeinde Meinersen 74; Samtgemeinde Papenteich 54; Samtgemeinde Wesendorf 76.

Corona im Kreis Gifhorn: Die Infektionszahlen im Überblick. Quelle: Catherine Langlotz

Die mobilen Impfteams im Landkreis haben bislang 1 784 Impfungen vorgenommen: 139 in der Kalenderwoche 41, 293 in der KW 42, 484 in der KW 43 und 868 in der KW 44.

Positive Tests an Schulen und Kitas

Auch am Donnerstag hat der Landkreis wieder Infektionen in Schulen und Kitas gemeldet. Am Gymnasium Hankensbüttel wurde eine Person positiv getestet, eine Gruppe steht unter Selbstbeobachtung. Am Gifhorner Humboldt-Gymnasium wurden zwei Personen positiv getestet, mehrere Gruppen stehen unter Selbstbeobachtung. In der Kita Spatzennest (Gifhorn), im Haus der kleinen Füße (Brome) und in der Kita Regenbogen (Rühen) wurde jeweils eine Person positiv getestet, jeweils eine Gruppe steht unter Selbstbeobachtung. In der Kita Rötgesbüttel wurde eine Person positiv getestet, das Gesundheitsamt hat für eine Gruppe Quarantäne bis zum 16. November angeordnet.

Von Christian Albroscheit