Der Landkreis bietet Impftermine gegen das Coronavirus an – sowohl im neuen Impf-Stützpunkt in der Turnhalle der Lebenshilfe in Gifhorn als auch an zahlreichen Orten im Landkreis verteilt. Wann und wo die mobilen Impfteams im Landkreis Gifhorn im Einsatz sind, erfahren Sie hier – ebenso wann die speziellen Impftermine für Kinder stattfinden.