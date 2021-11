Corona im Kreis Gifhorn: Der 193. Todesfall

Landkreis Gifhorn

Die Kreisverwaltung informiert, dass es im Landkreis Gifhorn den 193. Todesfall im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gegeben hat. Dieser Todesfalle wurde jetzt nachträglich gemeldet, die oder der Covid-19-Patient verstarb bereits Ende September. Es habe sich erneut um jemanden aus der Gruppe der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger gehandelt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis ist erneut sprunghaft gestiegen – das Robert Koch-Institut hat am Mittwochmorgen 63 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Die Gesamtzahl der positiv Getesteten seit Ausbruch der Pandemie im März 2020 liegt damit bei 7 863, in den vergangenen sieben Tagen waren es 229. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist innerhalb von 24 Stunden von 117,9 um 11,3 auf 129,2 gestiegen. Im Gesundheitsamt wurden im Lauf des Dienstags 172 weitere Tests durchgeführt, die Gesamtzahl liegt jetzt bei 30 245.

Zwei Covid-19-Patienten auf der Intensivstation

Der landesweite Stand des Leitindikators Hospitalisierungs-Inzidenz ist um 0,1 auf 4,0 gestiegen, die Intensivbettenbelegung liegt um 0,3 Prozentpunkte höher als am Vortag jetzt bei 5,3 Prozent. Unverändert liegen auf der Intensivstation des Gifhorner Helios-Klinikums aktuell zwei Covid-19-Patienten, die beide beatmet werden – so meldet es das DIVI-Intensivregister. Und nach Auskunft von Helios mit Stand Montag liegen vier Covid-19-Patienten auf der Normalstation.

Folgendes offene Impfangebot macht der Landkreis im Gesundheitsamt – ohne Termin gibt es Corona-Impfungen am Donnerstag, 4. November, von 14 bis 18 Uhr, am Montag, 8., 15. 22. und 29. November, von 8 bis 12 Uhr, am Donnerstag, 11., 18. und 25. November, von 14 bis 18 Uhr.

Von der AZ-Redaktion