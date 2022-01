Landkreis Gifhorn

156 neue Coronafälle hat das Robert-Koch-Institut am Mittwoch für den Kreis Gifhorn gemeldet. Deren Gesamtzahl ist nun auf 12 651 gestiegen. In den vergangenen sieben Tagen hat es demnach 704 neue Fälle gegeben. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist auf 397,2 (+35,5) gestiegen. Die Zahl der nachgewiesenen Fälle der Omikron-Variante liegt weiterhin bei 87. Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus waren am Mittwoch nicht zu verzeichnen, ihre Gesamtzahl beträgt 244. Das Gesundheitsamt des Landkreises hat mittlerweile 36 834 (+117) Tests vorgenommen.

Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz lag am Mittwoch bei 5,6 (+0,4). Die Intensivbettenbelegung betrug 5,4 (+0,1) Prozent. Im Helios-Klinikum Gifhorn wurden zwei Covid-19-Patienten auf Intensivstation behandelt und auch invasiv beatmet. Auf der Normalstation wurden zwölf Covid-19-Patienten behandelt.

Positive Coronatests an sechs Schulen und einer Kita

Der Landkreis hat am Mittwoch drei aktive Fälle in der Seniorenresidenz am Park in Wesendorf gemeldet. Zudem hat der Landkreis von positiven Coronatests an sechs Schulen berichtet. Am Gymnasium Meinersen, an der BBS I und an der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule Gifhorn wurde jeweils eine Person positiv getestet, an jeder der Schulen steht eine Gruppe unter Selbstbeobachtung.

An der Grundschule Meine und an der Realschule am Drömling in Rühen gab es je zwei positive Tests, jeweils zwei Gruppen stehen unter Selbstbeobachtung. Schließlich wurden an der Findorff-Schule Neudorf-Platendorf sechs Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Hier hat das Gesundheitsamt für eine Gruppe Quarantäne und für eine Gruppe Selbstbeobachtung angeordnet. Auch an der DRK-Kita an der Schulstraße in Isenbüttel gab es einen positiven Test. Eine Gruppe steht unter Quarantäne.

Von der AZ-Redaktion