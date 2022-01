Landkreis Gifhorn

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Gifhorn hat die Marke von 400 überschritten. Am Donnerstag lag der Wert laut Robert-Koch-Institut bei 425,4 (+28,2). Im Vergleich zum Mittwoch sind 187 neue Corona-Infektionen hinzu gekommen. Deren Gesamtzahl für den Kreis Gifhorn liegt nun bei 12 838. In den vergangenen sieben Tagen wurden 754 Neuinfektionen registriert.

Das Gesundheitsamt des Landkreises hat bislang 36 918 (+84) Tests durchgeführt. Es wurden bislang 102 (+15) Fälle der Omikron-Variante nachgewiesen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus lag am Donnerstag unverändert bei 244.

Das Land Niedersachsen hat die Hospitalisierungsinzidenz am Donnerstag mit 5,9 (+0,3) angegeben. Die Intensivbettenbelegung betrug 4,9 (-0,5) Prozent. Im Helios Klinikum Gifhorn wurden zwei Covid-19-Patienten auf der Intensivstation behandelt und auch invasiv beatmet. Auf der Normalstation wurden elf Covid-19-Patienten behandelt.

Aktuell 1416 Corona-Infektionen

Nach Mitteilung der Kreisverwaltung gibt es aktuell 1416 Corona-Infektionen im Landkreis Gifhorn. Diese verteilen sich wie folgt auf die Gebietseinheiten: Stadt Gifhorn 471; Stadt Wittingen 65; Gemeinde Sassenburg 132; Samtgemeinde Boldecker Land 61; Samtgemeinde Brome 118; Samtgemeinde Hankensbüttel 38; Samtgemeinde Isenbüttel 90; Samtgemeinde Meinersen 165; Samtgemeinde Papenteich 133; Samtgemeinde Wesendorf 143.

Corona im Kreis Gifhorn: Die aktiven Fälle in den Gebietseinheiten. Quelle: Catherine Langlotz

Positive Corona-Tests an vier Schulen

Am Gymnasium Meinersen wurde eine Person positiv getestet, eine Gruppe steht unter Selbstbeobachtung. An der Grundschule Osloß wurden drei Personen positiv getestet, das Gesundheitsamt hat für eine Gruppe Quarantäne angeordnet. Drei positive Tests gab es auch an der Findorff-Schule in Neudorf-Platendorf. Hier stehen zwei Gruppen unter Quarantäne. Schließlich wurden an der Grundschule Wesendorf zwei Personen positiv getestet. Das Gesundheitsamt hat für eine Gruppe Selbstbeobachtung angeordnet. In den Alten- und Pflegeheimen im Landkreis gibt es derzeit drei aktive Fälle. Betroffen ist die Seniorenresidenz am Park in Wesendorf.

Von der AZ-Redaktion