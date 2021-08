Landkreis Gifhorn

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Gifhorn ist wieder gesunken. Der vom Robert-Koch-Institut veröffentlichte Wert lag am Dienstag bei 16,4 (-2,3 im Vergleich zum Vortag). Insgesamt wurden im Kreis Gifhorn bislang 6211 (+/- 0) Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. In den vergangenen sieben Tagen kamen 29 Neuinfektionen hinzu. Das Gifhorner Gesundheitsamt hat bislang 25 961 Tests durchgeführt.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus lag am Dienstag unverändert bei 191. In den Alten- und Pflegeheimen gibt es aktuell keine Infektionen. Derzeit befinden sich im Landkreis keine Covid-19-Patienten auf der Intensivstation, im Helios Klinikum Gifhorn werden aber zwei Patienten auf Normalstation behandelt.

Unter anderem gelten derzeit folgende Regeln: Die Kontakte sind auf zehn Personen aus beliebig vielen Haushalten beschränkt. Kinder unter 14 Jahren, Geimpfte und Genesene zählen zu dieser Zahl nicht hinzu. Maskenpflicht (OP oder FFP2) herrscht in Geschäften und Wartezonen und auf Wochenmärkten. Im Einzelhandel herrscht keine Testpflicht. In der Gastronomie herrscht Maskenpflicht, außer am Platz. Eine Testpflicht besteht nicht. Private Feiern sind mit maximal 100 Personen zulässig, sofern ein negatives Testergebnis beziehungsweise ein Impf- oder Genesenennachweis vorliegen.

Von unserer Redaktion