Corona im Kreis Gifhorn: 54 Neuinfektionen und eine leicht gesunkene Inzidenz

Landkreis Gifhorn

Am Samstag meldet das Landesgesundheitsamt weitere 54 Bewohner aus dem Landkreis Gifhorn, die positiv auf Corona getestet wurden. Die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen beträgt 227, die maßgebliche 7-Tage-Inzidenz sinkt um 3,4 auf 128,6. Todesfälle sind nicht dazu gekommen, die Gesamtzahl beträgt 168.

Das Gesundheitsamt in Gifhorn hat am Freitag 56 Personen getestet, seit Ausbruch der Pandemie liegt die Gesamtzahl jetzt bei 19 765 Tests dort. Der Landkreis informiert, dass es zusätzlich zu den mittlerweile 14 aktiven Corona-Fällen im Gifhorner Christinenstift eine weitere Neuinfektion in einem Alten- und Pflegeheim gegeben hat, betroffen ist der Seniorenwohnpark Drömling in Rühen.

Die Zahl der Covid-19-Patienten auf der Intensivstation im Helios-Klinikum liegt laut DIVI-Register aktuell bei sieben, von denen drei beatmet werden. Nach Angaben von Helios liegen außerdem elf Covid-19-Patienten auf der Intermediate-Care-Überwachungsstation, das sind vier mehr als am Vortag. Auf Normalstation ist die Zahl der Covid-19-Patienten von 27 auf 15 gesunken.

Von der AZ-Redaktion