Landkreis Gifhorn

Die Prognose des Gifhorner Gesundheitsamtes ist auch am Karfreitag bestätigt worden: Die Zahl der Neuinfektionen mit dem neuartigen Corona-Virus im Landkreis Gifhorn steigt weiter. 51 neue Fälle meldete das Landesgesundheitsamt. Die Gesamtzahl der in den letzten sieben Tagen gemeldeten Infektionen liegt nun bei 324, der Inzidenzwert – berechnet pro 100 000 Einwohner – liegt damit bei 183,5. Am Donnerstag war er geringfügig höher und lag bei 189,8. Weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Covid 19 meldet das Landesgesundheitsamt nicht. Bislang starben im Verlauf der Pandemie 167 Menschen aus dem Kreis Gifhorn.

Die Verteilung in den Gebietseinheiten

Mit Stand am Donnerstag verteilt sich das Infektionsgeschehen in den Gebietseinheiten in der zurückliegenden Woche wie folgt: Stadt Gifhorn (100), Stadt Wittingen (13), Gemeinde Sassenburg (7), Samtgemeinde Boldecker Land (9), Samtgemeinde Brome (28), Samtgemeinde Hankensbüttel (9), Samtgemeinde Isenbüttel (27), Samtgemeinde Meinersen (31), Samtgemeinde Papenteich (32), Samtgemeinde Wesendorf (9).

Mutationen auf dem Vormarsch

Erschwerend hinzu kommt, dass immer häufiger Virus-Mutationen festgestellt werden. In einer Woche waren von 335 Neuinfektionen 172 auf Mutationen zurückzuführen, die deutlich ansteckender sind als die bisher bekannte Virusart.

Wegen der seit Tagen anhaltend hohen Inzidenzwerte gilt ab Karfreitag im Landkreis Gifhorn eine nächtliche Ausgangssperre in der Zeit von 21 bis 5 Uhr.

Von Andrea Posselt