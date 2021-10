Landkreis Gifhorn

Mittlerweile liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Gifhorn bei 120,7 – das ist ein erneuter Anstieg im Vergleich zum Vortag um 4,5, es gab in den vergangenen sieben Tagen 214 Fälle. 50 neue bestätigte Corona-Infektionen sind innerhalb eines Tages hinzu gekommen, 7 522 Infizierte gab und gibt es seit Ausbruch der Pandemie im März 2020 im Landkreis Gifhorn. 192 Bewohnerinnen und Bewohner des Landkreises sind seit März 2020 an oder im Zusammenhang mit dem Virus verstorben.

Friedrich-Ackmann-Haus und Haus Triangel noch betroffen

Im Gesundheitsamt wurden mittlerweile seit Ausbruch der Pandemie 29 434 Personen getestet, 131 waren es im Verlauf des Donnerstags. Nach wie vor gibt es im Friedrich-Ackmann-Haus und im Haus Triangel 28 aktuelle Corona-Fälle, seit ein paar Tagen sind aber in den Alten- und Pflegeheimen keine neuen Fälle mehr hinzu gekommen.

Die Kreisverwaltung informiert über einen positiven Corona-Test in der Awo-Kita in Triangel, dort steht eine Gruppe unter Selbstbeobachtung. Gleiches gilt an der Allerschule, wo ebenfalls eine Person positiv getestet wurde. Und auch an der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule wurde eine Person positiv getestet, eine Gruppe steht unter Selbstbeobachtung.

Ein Covid-19-Patient liegt auf Intensivstation

Laut DIVI-Intensivregister liegt ein Covid-19-Patient auf der Intensivstation des Gifhorner Helios Klinikums. Helios selber informiert mit Stand von Donnerstag über zwei Covid-19-Patienten auf der Normalstation.

Von der AZ-Redaktion