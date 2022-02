Landkreis Gifhorn

409 weitere Infektionen mit dem Coronavirus hat das Robert-Koch-Institut am Freitag für den Landkreis Gifhorn gemeldet. Die Gesamtzahl der Infektionen seit Beginn der Pandemie beträgt nun 18 234. In den vergangenen sieben Tagen gab es demnach 2 402 Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Freitag auf 1355,3 (+0,5) angestiegen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus lag unverändert bei 258.

Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz lag am Freitag bei 11,7 (+0,1). Die Intensivbettenbelegung betrug 5,7 (-0,1) Prozent. Auf der Intensivstation im Helios Klinikum wurden laut DIVI-Intensivregister drei Covid-19-Patienten behandelt. Zwei von ihnen wurden beatmet. Auf Normalstation wurden zehn Covid-19-Patienten behandelt.

Infektionen in Altenheimen und Kitas

Folgende Alten- und Pflegeheime im Landkreis Gifhorn sind laut Kreisverwaltung derzeit von Corona-Infektionen betroffen: Ruhesitz Romantica Bokel, Haus an den Eichen Seershausen, Diakonie Kästorf, Seniorenresidenz Wesendorf, Seniorengut Sonnenheide Groß Oesingen, Seniorenresidenz Meine, Christinenstift Gifhorn, Haus Eichenhof Westerbeck, DRK-Pflegewohnhaus Calberlah, Seniorendomizil Hankensbüttel.

Weitere Corona-Ausbrüche gibt es zudem in folgenden Kindertagesstätten: Haus der kleinen Füße Brome (eine Person positiv getestet, Quarantäne für eine Gruppe), DRK-Kita Wesendorf Fuhrenmoor (zwei Personen positiv getestet, Quarantäne für eine Gruppe), DRK-Kita Groß Schwülper (eine Person positiv getestet, Quarantäne für eine Gruppe).

