Landkreis Gifhorn

303 Corona-Fälle gibt es aktuell im Landkreis Gifhorn, 115 mehr als vor einer Woche. Allein im Laufe des Mittwochs sind laut Robert Koch-Institut 41 neue bestätigte Corona-Infektionen zu verzeichnen, die Sieben-Tage-Inzidenz steigt um 11,8 auf 116,2 – es bleibt damit bei der landesweit zweithöchsten Inzidenz hinter dem Landkreis Cloppenburg.

Eine Kita-Gruppe in Gamsen in Quarantäne

Die Anzahl der Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage liegt bei 206, die Gesamtzahl der positiv getesteten Personen seit Ausbruch der Pandemie im März 2020 bei 7 472, die Gesamtzahl der Todesfälle bei 192. Das Gesundheitsamt meldet von Mittwoch 84 weitere Corona-Tests. An den 28 akuten Corona-Fällen in Friedrich-Ackmann-Haus in Gifhorn und Haus Triangel hat sich nichts verändert. In der Kita Gamsen wurde eine Person positiv auf das Virus getestet, das Gesundheitsamt hat für eine Gruppe Quarantäne angeordnet.

Die 303 aktuell Infizierten verteilen sich wie folgt auf den Landkreis Gifhorn: Stadt Gifhorn 89 (plus 25), Wittingen 4 (plus 1), Sassenburg 48 (plus 24), Boldecker Land 16 (plus 5), Brome 11 (plus 2), Hankensbüttel 4 (minus 1), Isenbüttel 17 (minus 5), Meinersen 32 (plus 19), Papenteich 16 (plus 4), Wesendorf 66 (plus 41).

In intensivmedizinischer Behandlung befindet sich laut DIVI-Intensivregister nach wie vor ein Covid-19-Patient im Helios-Klinikum Gifhorn, mit Stand von Mittwoch informiert Helios über zwei Covid-19-Patienten auf der Normalstation.

Das sind die Termine mit Impfangeboten im Gesundheitsamt

Der Landkreis verweist auf ein offenes Impfangebot im Gesundheitsamt mit Vakzinen von BionTech und Johnson&Johnson – so lange der Vorrat reicht – jeweils von 14 bis 18 Uhr dienstags und donnerstags am 26. und 28. Oktober sowie am 2. und 4. November, an den Montagen, 8., 15., 22. und 29. November, von 8 bis 12 Uhr, sowie an den Donnerstagen 11., 18. und 25. November von 14 bis 18 Uhr.

Von der AZ-Redaktion