Landkreis Gifhorn

244 neue Fälle und eine leicht gesunkene Sieben-Tage-Inzidenz: Das sind die Eckpunkte der Corona-Lage im Kreis Gifhorn am Dienstag. Laut Statistik des Robert-Koch-Instituts lag die Inzidenz bei 1.474,9 (-4,6). Seit Beginn der Pandemie haben sich im Kreis Gifhorn 27.675 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. In den vergangenen sieben Tagen wurden demnach 2.614 neue Infektionen registriert.

Auf der Intensivstation des Helios-Klinikums Gifhorn wurde laut DIVI-Intensivregister am Dienstag drei Covid-19-Patienten behandelt – und damit einer mehr als am Vortag. Zwei der Patienten wurden beatmet. Auf Normalstation wurden acht weitere Covid-19-Patienten behandelt (Vortag 15). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus lag am Donnerstag unverändert bei 271.

Folgende Alten- und Pflegeheime im Landkreis sind derzeit von Corona-Infektionen betroffen: Seniorenresidenz An den Meerwiesen in Groß Schwülper, Seniorenzentrum Ehra, Lebenshilfe Ernst-Calberlah-Hausin Gifhorn, Heinrich-Warnecke-Haus in Wittingen und Michaelis-Heim Brome.

Weitere Corona-Fälle in Kitas und Schulen

Auch aus Kitas und Schulen hat der Landkreis positive Tests gemeldet: Kita Bokensdorf (vier Personen positiv getestet, Quarantäne für eine Gruppe), DRK-Kita Flettmar (drei Personen positiv getestet, Quarantäne für drei Gruppen), DRK-Kita Rötgesbüttel (drei Personen positiv getestet, Quarantäne für eine Gruppe), Kita Isenbüttel Schulstraße (drei Personen positiv getestet, Quarantäne für eine Gruppe), Awo-Kita Triangel (eine Person positiv getestet, Quarantäne für zwei Gruppen), Findorff-Schule Neudorf-Platendorf (vier Personen positiv getestet, Quarantäne für eine Klasse), Grundschule Calberlah (eine Person positiv getestet, Quarantäne für eine Klasse verlängert), Grundschule Wittingen (vier Personen positiv getestet, Quarantäne für eine Klasse verlängert).

Von der AZ-Redaktion